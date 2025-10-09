Wittchen pracuje nad przeglądem oferty produktowej, nad modyfikacją polityki cenowej i rabatowej oraz chce skupić się na sprzedaży bardziej marżowych produktów i zmniejszyć ofertę walizek, poinformował dyrektor finansowy (CFO) Marcin Szyguła.

„Skupiamy się teraz na przeglądzie oferty produktowej, na produkcie, który ma wyższą marżę i jest chętniej kupowany przez klienta. […] Jeśli skupimy się na sprzedaży bardziej marżowych produktów, to jesteśmy w stanie wygenerować lepszą marżę [marża EBITDA w II kw. to 15,6%]. […] Chcemy skupić się też na bardziej rozwojowych rynkach; mamy wybrane te rynki, ale nie chcę ich na razie ujawniać. Stawiamy też na dalszą optymalizację współpracy z marketplace’ami – na ograniczenie kosztów wysyłek, na negocjacje prowizji, walczymy o każdą złotówkę” – powiedział Szyguła podczas wideokonferencji.

„Chcemy też zmodyfikować politykę cenową i rabatową. Chcemy zmienić podejście do rabatów i obniżyć te 'pierwsze’ ceny, a rabaty nie będą już 70-procentowe, tylko mniejsze, co przyniesie większą marżę i rotację stocku” – dodał.

Spółka chce też zmniejszyć ofertę walizek.

„Walizki zawsze będą w naszej ofercie, ale w mniejszej linii. Chcemy postawić na DNA firmy Wittchen i wyroby skórzane, torby, odzież, galanterię skórzaną, gdzie konkurencja z Azji nie jest już tak duża, a ponadto jest to produkt wysokomarżowy” – zaznaczył dyrektor.

Dodał, że kanał e-commerce może w kolejnych latach osiągnąć 60% udziału w strukturze przychodów.

„Na pewno stawiamy na e-commerce i ten kanał będzie decydujący, a w następnych latach osiągnie 60%, a być może więcej. To jest kanał, w który inwestujemy, ale chcemy rozwijać się w nim mądrze. Sklepy stacjonarne też są ważne, bo mamy kontakt z klientem i są one ambasadorami marki. Udział marketplace’ów w przychodach jest coraz większy i ta tendencja będzie utrzymana w kolejnych latach” – dodał, pytany o strukturę przychodów w perspektywie 2-3 lat.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 454 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews