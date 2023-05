Wittchen chce zbudować drugie centrum logistyczne – oprócz obecnego w Palmirach pod Warszawą – o powierzchni ok. 30-50 tys. m2, zapowiedzieli przedstawiciele spółki i podtrzymali też tegoroczne zabudżetowane plany wydatków inwestycyjnych na poziomie 15,5 mln zł.

„Wydatki inwestycyjne rozpatrujemy na kilka scenariuszy i jednym z nich jest wybudowanie kolejnego centrum logistycznego, magazynu 30-50 tys. m2. Obecnie szukamy miejsca, bo rozbudowa istniejącego centrum dałaby nam możliwości tylko na jakieś dwa lata, a my musimy nabrać wiatru w żagle, dlatego decydujemy się na budowę nowego i szukamy w okolicy Warszawy dobrego miejsca pod inwestycję” – powiedział prezes spółki Jędrzej Wittchen podczas wideokonferencji prasowej.

„Poziom zatowarowania w magazynie w Palmirach jest już maksymalny i podnajmujemy już magazyny zewnętrzne, które też są znacznie wypełnione i dlatego zmieniamy strategię dotyczącą wybudowania nowego centrum logistycznego. A trzeba zaznaczyć, że sprzedaż walizek to jest magazynowanie w dużej części 'powietrza’ i gdzieś to 'powietrze’ trzeba zmagazynować” – dodał.

Manager ds. finansów i rozwoju Grzegorz Ochędzan powiedział z kolei, że jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne zabudżetowane na 2023 r. to łącznie jest to bardzo umiarkowana kwota 15,5 mln zł, z czego 11 mln zł ma być przeznaczone na modernizacje i wyposażenie nowych salonów plus 4,5 mln z – na rozwój e-commerce i IT.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 406 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews