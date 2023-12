Wizz Air doda 12. samolot do bazy na Lotnisku Chopina w Warszawie i zwiększy częstotliwość lotów na 11 trasach, poinformował prezes József Váradi. Najnowszy Airbus A321 dołączy do warszawskiej floty w kwietniu 2024 r.

„Dzisiejsze ogłoszenie podkreśla nasze zaangażowanie w działalność w Polsce i w stolicy. […] Zależy nam na ciągłym rozwoju na Lotnisku Chopina i potwierdzaniu pozycji lidera wśród niskokosztowych przewoźników. Dodanie 12. samolotu i wzrost częstotliwości na 11 trasach jeszcze bardziej pobudzi gospodarkę i pozwoli stworzyć więcej miejsc pracy bezpośrednio w Wizz Air oraz branżach pokrewnych. Nasz stały wzrost w Warszawie odzwierciedla nasze zaangażowanie w zaspokajanie zmieniających się potrzeb naszych pasażerów i zapewnianie im jeszcze więcej możliwości przystępnych i wygodnych podróży” – powiedział Váradi, cytowany w komunikacie.

Na przestrzeni lat Wizz Air znacząco rozwinął swoją obecność na warszawskim lotnisku – aktualnie przepustowość osiąga 125% w porównaniu ze wskaźnikiem sprzed pandemii i wzrośnie do 150% po dodaniu 12. samolotu. Rozbudowa floty i siatki połączeń składającej się aktualnie z 56 tras do 24 krajów czyni Wizz Air kluczowym graczem i umacnia jego pozycję lidera wśród niskokosztowych przewoźników w regionie, podkreślono.

Wzrost częstotliwości lotów tygodniowo dotyczy tras: Warszawa – Rzym Fiumicino z 11 do 14, Warszawa – Barcelona 9 do 11, Warszawa – Mediolan Bergamo 9 do 11, Warszawa – Kopenhaga 7 do 9, Warszawa – Oslo Torp 5 do 7, Warszawa – Eindhoven 4 do 7, Warszawa – Bari 3 do 5, Warszawz – Bazylea 3 do 5, Warszawa – Bolonia 3 do 4, Warszawa – Split 2 do 3 i Warszawa – Heraklion 2 do 3, wymieniono.

Wizz Air to europejska niskokosztowa linia lotnicza, obsługująca flotę ponad 190 samolotów Airbus A320 i A321.

Źródło: ISBnews