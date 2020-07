Wizz Air uruchamia program szkoleniowy „Od personelu pokładowego do kapitana”, który pomoże członkom załogi w realizacji marzeń o rozwoju zawodowym poprzez kompleksowe wsparcie oraz szczegółowo opracowany harmonogram pracy i nauki. Program jest skierowany do członków personelu pokładowego Wizz Air z Węgier, Rumunii, Polski i Bułgarii, podał przewoźnik.

„Cieszymy się, że możemy uruchomić wiodący w branży program ‚od personelu pokładowego do kapitana’, przeznaczony dla stewardów Wizz, których marzeniem jest zostać pilotami. Jest to dla nich okazja do rozwoju kariery i rozwoju w firmie, ponieważ linia lotnicza stale rozwija flotę i siatkę tras. Wierzymy, że ten program będzie również wspierał równość płci w lotnictwie i jego zrównoważony rozwój” – powiedział szef operacji lotniczych i wyszkolenia pilotów Darwin Triggs.

40-miesięczny program jest skierowany do członków personelu pokładowego, którzy posiadają niewielkie doświadczenie zawodowe. Daje im możliwość uzyskania licencji pilota zawodowego, pozostając jednocześnie integralną częścią zespołu Wizz Air. Dbając o komfort studentów, program zakłada realizację procesu szkolenie-praca w systemie miesięcznym. Osoby, które ukończą pomyślnie naukę, mają szansę zbudować karierę w najszybciej rozwijającej się linii lotniczej w Europie, uzyskując jednocześnie wysokiej jakości wykształcenie zgodne ze standardami Wizz Air, wyjaśniono.

Program obejmuje 22 miesiące szkolenia naziemnego ab initio i 18 miesięcy kursu lotniczego w Szkole Lotniczej Trener w Nyíregyháza na Węgrzech. Po ich ukończeniu oraz spełnieniu ogólnych wymagań, kadeci mogą zostać pilotami-stażystami Wizz i zapisać się na dalsze szkolenia. Uczestnicy, którzy zdadzą egzaminy końcowe, otrzymają szansę zatrudnienia na stanowisku pierwszego oficera, czytamy dalej.

„Misją programu jest wspieranie talentów. Dzięki niemu też do 2030 roku kobiety będą stanowiły 25% załogi pilotów WIZZ. W najbliższych kilku miesiącach Wizz Air planuje udostępnienie ścieżki kariery pilota jeszcze większej liczbie członków personelu pokładowego poprzez wdrożenie kursu także w innych krajach z siatki baz Wizz” – zakończono w informacji.

Wizz Air to największa niskokosztowa linia lotnicza w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej flota składa się z ponad 120 samolotów typu Airbus A320 i A321. W roku finansowym kończącym się 31 marca 2020 r. miała ok. 40 mln pasażerów.

Źródło: ISBnews