Wizz Air doda trzy nowe trasy do siatki połączeń z Polski, podał przewoźnik. Pasażerowie będą mogli podróżować z Krakowa i Rzeszowa do Burgas w Bułgarii oraz ze stolicy Małopolski do francuskiego Lyonu.

„Loty do Burgas z Polski rozpoczną się kolejno: 19 czerwca z Rzeszowa oraz 1 sierpnia z Krakowa. 19 września 2022 linia zainauguruje loty z Krakowa do Lyonu we Francji” – czytamy w komunikacie.

Wynika z niego, że loty na powyższych trasach będą odbywać się dwa razy w tygodniu.

Wizz Air oferuje obecnie ponad 180 tras do 25 krajów z dziesięciu lotnisk w Polsce, przypomniano.

Wizz Air to europejska niskokosztowa linia lotnicza, która obsługuje flotę ok. 150 samolotów typu Airbus A320 i A321.

Źródło: ISBnews