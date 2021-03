Shoper – właściciel platformy do prowadzenia sklepu internetowego – złożył prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka.

„Dzisiaj Shoper to już ponad 20 tys. sklepów internetowych i pozycja lidera w zakresie platform SaaS dla e-commerce na perspektywicznym polskim rynku. Nasz sukces to efekt kompleksowego podejścia do klienta i wspierania jego sprzedaży. Efekty tych działań widać zarówno w dynamicznie rosnących wynikach spółki, jak i w szybko rosnących obrotach klientów na platformie (GMV). Nasz rozwój to nie tylko zdobywanie nowych użytkowników, ale również wspieranie ich w rozwoju i rośnięcie wraz z nimi” – powiedział prezes Shoper Marcin Kuśmierz, cytowany w komunikacie.

„Mamy za sobą dynamiczny wzrost i jeszcze ambitniejsze plany na przyszłość. Skupiamy się na rozwoju biznesu, ale też rozważamy różne scenariusze rynkowe, w tym giełdowy debiut. Dlatego złożyliśmy prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego” – dodał.

Istotnym czynnikiem wzrostu spółki jest wysoka skalowalność modelu biznesowego, czego efektem jest istotna poprawa marżowości wraz ze wzrostem liczby użytkowników platformy Shoper i generowanych przez nich obrotów. Pomimo że użytkownicy platformy Shoper nie płacą prowizji od sprzedaży, to wiele usług dodatkowych rozliczanych jest w modelu pay-as-you-grow, który jest skorelowany z wielkością generowanych obrotów (GMV) przez ich sklepy. W 2020 r. GMV wygenerowane przez sklepy na platformie Shoper wyniosło 4 mld zł. To ponad 3-krotnie więcej niż w 2018 r., podkreślono.

Shoper to właściciel platformy pod tą samą nazwą (Shoper) dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (Software as a Service). Spółka oferuje kompleksowy ekosystem wspierający użytkowników w prowadzeniu, zarządzaniu i rozwoju własnej sprzedaży online. W 2020 r. z usług Shoper korzystało ponad 20 tys. użytkowników (w tym 15,8 tys. klientów Shoper i ponad 4 tys. sklepów sprzedawanych przez partnerów na zasadzie private label), z których sklepy na platformie Shoper, po wyłączeniu sklepów partnerów, wygenerowały 4 mld zł obrotów (GMV – gross merchandise value).

Źródło: ISBnews