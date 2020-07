Wolt Polska oczekuje dynamicznego wzrostu wartości rynku dowozu jedzenia zamawianego online w najbliższych latach z szacowanego obecnie poziomu ok. 1,3 mld zł, poinformował ISBtech general manager Nicolas Jedraszak. Firma planuje sukcesywne zwiększanie liczby miast, w których działa z sześciu obecnie i rozwój w segmencie dostaw ze sklepów.

„W Polsce wartość rynku dowozu jedzenia zamawianego online, a więc za pomocą platform takich jak nasza, szacuje się na ok. 1,3 mld zł rocznie i każdego roku wzrasta. W ujęciu globalnym wartość rynku platform typu food delivery szacowana jest na 70 mld USD. Prognozy przewidują, że w najbliższych latach rynek ten będzie dynamicznie wzrastał, nawet o 8% rocznie” – powiedział ISBtech Jedraszak.

„W Polsce właśnie uruchomiliśmy naszą aplikację w Krakowie. Łącznie operujemy już w 6 miastach w Polsce – obok Krakowa – w Warszawie, Gdyni, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu. Zamierzamy w najbliższej przyszłości rozpocząć usługi w co najmniej jednym nowym mieście. Ponadto będziemy na pewno rozwijali pozostałe usługi dowozów, zwłaszcza zakupów spożywczych” – dodał generał manager Wolt Polska.

Ocenił, że polski rynek dostaw jedzenia jest niezwykle konkurencyjny.

„Obecnie możemy wyróżnić czterech dużych graczy, którzy oferują kompleksową usługę dostawy, czyli platformę zamówień online, obsługę płatności oraz dowóz jedzenia. Na rynku obecne są również podmioty, które jedynie pośredniczą w procesie zamówienia, udostępniając aplikację do zamówień. Wreszcie poszczególne restauracje oferują własne dowozy. Żaden z rynków, czy to w Europie czy poza Europą, na których Wolt oferuje swoje usługi nie jest tak konkurencyjny. Sam rynek food delivery w Polsce rośnie bardzo dynamicznie ale charakteryzuje się relatywnie niskimi cenami w restauracjach” – stwierdził Jedraszak.

Zaznaczył ponadto, że dynamicznie rozwija się nie tylko rynek dostaw dań z restauracji, ale również dostaw zakupów ze sklepów.

„Mając to na uwadze, uruchomiliśmy też usługę Wolt Market, dzięki której klienci mogą zamawiać do domu świeże podstawowe produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, nabiał, artykuły kosmetyczne czy chemię gospodarczą. Realizujemy również dostawy ze sklepów mięsnych i delikatesów. To, co nas wyróżnia to, że oferujemy wyłącznie produkty o najwyższej jakości, a czas dostawy nie przekracza 35 minut” – podsumował general manager Wolt Polska.

Pod koniec 2018 r. fińska spółka z obszaru nowych technologii – Wolt weszła do Polski i połączyła się z aplikacją do zamawiania jedzenia online Daily.

