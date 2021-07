Wolt uruchomi w Polsce Wolt Market – sieć samodzielnych wirtualnych supermarketów, podała spółka. Sieć będzie oferowała ponad 1 000 produktów, które dostarczane będą do klientów w czasie krótszym niż 30 minut.

Jesienią Wolt Market rozpocznie swoją działalność również w Czechach, Danii i na Węgrzech, podano.

„Dysponujemy jedną z najlepszych na świecie technologii, którą stale udoskonalają nasi inżynierowie. Dzięki niej konkurujemy z innymi graczami jakością oraz czasem realizacji naszych usług. To bogate zaplecze, które jest doskonałą bazą do dalszego rozwoju, skłoniło nas do uruchomienia Wolt Market. Chcemy, aby nasze wirtualne supermarkety były rozwiązaniem rewolucyjnym, wyznaczającym najwyższe standardy obsługi klienta. Dlatego też poza bogatym asortymentem, gwarancją czasu dostawy zapewnimy bezpieczny i właściwy dla tego typu usług sposób pakowania” – powiedziała general manager Wolt Polska Agata Polityło, cytowana w komunikacie.

Wolt Market będzie działał wyłącznie jako dark store, co oznacza, że będzie realizował tylko zamówienia online, składane ze pośrednictwem aplikacji Wolt. Doświadczenia pilotażowych sklepów Wolt Market z Finlandii i Grecji potwierdzają, że model ten gwarantuje szybką realizację zamówienia przy równoczesnym zachowaniu najwyższej jakości usługi, podkreślono.

Wolt Market będzie samodzielną firmą, zarządzaną przez dedykowany zespół. Obecnie trwa rekrutacja na stanowiska general managera oraz członków wyższej kadry managerskiej. Będą oni odpowiedzialni za wprowadzenie oraz rozwój Wolt Market w Polsce.

„Wolt Market będzie funkcjonował na platformie Wolt jak każdy inny partner. Równocześnie będziemy stale rozwijali naszą współpracę z innymi podmiotami, ponieważ tylko w ten sposób możemy odpowiadać na potrzeby naszych konsumentów, którzy stale poszukują nowych opcji dostaw. Co więcej, do rozwijania tej współpracy będziemy wykorzystywali rozwiązania technologiczne, które zastosujemy w Wolt Market. Dzięki temu będziemy wspierali naszych dotychczasowych partnerów, a równocześnie oferowali konsumentom możliwość wyboru najlepszych produktów” – podsumowała Polityło.

Wolt jest firmą technologiczną, która umożliwia użytkownikom zamówienie i dostawę jedzenia oraz zakupów. Firma współpracuje z ponad 40 000 partnerów restauracyjnych i detalicznych, a także z ponad 90 000 partnerów kurierskich w 23 krajach, w ponad 180 miastach. Firma z siedzibą w Helsinkach, została założona w 2014 roku.

Źródło: ISBnews