Wonderful, firma tworząca platformę agentów AI dla przedsiębiorstw, wraz z najnowszą rundą finansowania o wartości 100 mln USD, poszerzyła dostępność swojej platformy o nowe kraje, w tym Polskę, podała spółka.

„Na naszych oczach dokonuje się kolejna rewolucja technologiczna, wkraczamy w erę autonomicznych agentów AI zaprojektowanych tak, aby wzmocnić pozycję ludzi w biznesie. W świecie, w którym potencjał sztucznej inteligencji jest ogromny, ale wyzwania związane z jej wdrożeniem są równie znaczące, firma Wonderful wchodzi na rynek polski z jasnym przesłaniem: inwestujcie w lokalne wdrożenie i wiedzę specjalistyczną oraz praktyczną współpracę z każdym klientem, umożliwiając mu wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji, która mówi po polsku” – powiedział dyrektor generalny na Polskę Marcin Motel, cytowany w komunikacie.

Wonderful ogłosił wczoraj rundę finansowania serii A o wartości 100 mln USD, prowadzoną przez Index Ventures, z udziałem Insight Partners i IVP, a także dotychczasowych inwestorów Bessemer i Vine Ventures. Cztery miesiące po ogłoszeniu rundy seed (zalążkowej) o wartości 34 mln USD obecny etap finansowania jest świadectwem efektywnego podejścia Wonderful do promowania wdrożeń agentów AI na dużą skalę, podkreśla spółka.

Założona w 2025 r. firma Wonderful zapewnia zintegrowaną platformę agentów, umożliwiającą przedsiębiorstwom tworzenie, zarządzanie i monitorowanie agentów AI obsługujących klientów za pośrednictwem połączeń głosowych, czatu i poczty elektronicznej w dowolnym języku i kontekście kulturowym.

Źródło: ISBnews