WPIP Construction podpisało umowę na realizację obiektu dystrybucyjno-magazynowego w Polkowicach dla Grupy CCC o powierzchni ok. 26,6 tys. m2 oraz części biurowej o powierzchni użytkowej ok. 4,8 tys. m2, podało WPIP. Inwestycja ta wspiera rozwój sieci HalfPrice. Kontrakt obejmuje generalne wykonawstwo w ramach I fazy realizacji obiektu.

„Z dumą przyjęliśmy wiadomość, że to właśnie WPIP Construction będzie realizować kolejną inwestycję dla Grupy CCC – centrum dystrybucyjne HalfPrice. […] HalfPrice rozwija się w imponującym tempie, a my jesteśmy dumni, że możemy być partnerem w tym dynamicznym wzroście” – powiedział prezes WPIP Dariusz Stasik, cytowany w komunikacie.

„Budowa obiektu w Polkowicach ruszy niebawem, a jej zakończenie planowane jest w drugim kwartale 2026 r. Inwestycja przyczyni się do wzmocnienia infrastruktury logistycznej HalfPrice i dalszego rozwoju tej innowacyjnej marki, wzmocni potencjał ekonomiczny regionu Polkowic i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz stworzy nowe atrakcyjne miejsca pracy” – czytamy w komunikacie.

W styczniu br. Grupa CCC podała, że planuje budowę w Polkowicach magazynu do obsługi sieci HalfPrice kosztem ok. 200 mln zł. Jak wówczas informowano, budowa centrum dystrybucyjnego miała ruszyć na przełomie I/ II kw. 2025 r., a proces jego uruchomienia przewidziano w II kw. 2026 r.

WPIP Construction to generalny wykonawca oraz projektant, z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży budowlanej. Firma specjalizuje się w budowaniu i wyposażaniu obiektów zaawansowanych technologicznie, a także zrównoważonych, w których stosowane są rozwiązania spełniające wysokie standardy środowiskowe. Jest to jedna ze spółek należących do Grupy WPIP.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,3 mld zł w roku obrotowym 2024 r. (luty 2024 – styczeń 2025).

Źródło: ISBnews