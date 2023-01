Wpływy do budżetu z tytułu rozdysponowania częstotliwości z pasma C – na potrzeby sieci 5G szacowane są na 1,9 mld zł w 2023 r., poinformował minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Janusz Cieszyński.

„Informuję, że przewidywane wpływy do budżetu z tytułu rozdysponowania częstotliwości z pasma C wynoszą ok. 1,9 mld zł” – napisał Cieszyński w odpowiedzi na interpelację.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) prowadzi konsultacje dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości w paśmie 3480-3800 MHz, które potrwają do 31 stycznia 2023. Cena wywoławcza każdego pasma to 450 mln zł, a zakończenie aukcji planowane jest na sierpień 2023 r.

Termin na składanie stanowisk ustalono do 31 stycznia. Harmonogram zakłada +14 dni na analizę stanowisk, które wpłyną do UKE.

Źródło: ISBnews