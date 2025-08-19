Wskaźnik jakości kredytów w sektorze bankowym wyniósł 3,99% w czerwcu 2025 r. w porównaniu do 4,23% rok wcześniej, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

„Wskaźnik jakości kredytów klientowskich w sektorze bankowym poprawił się z 4,2% do 4%. W porównaniu do grudnia 2024 r. poprawę jakości odnotowano w portfelach kredytów dla przedsiębiorstw (z 6,9% do 6,6%), dla przedsiębiorców indywidualnych (z 15,1% do 15,0%) oraz kredytów mieszkaniowych (z 1,5% do 1,4%). Wzrost wyrezerwowania z 56,1% do 56,2%” – czytamy w raporcie „Sytuacja finansowa w sektorze bankowym wg stanu na 30 czerwca 2025”.

Wolumen kredytów w Fazie 3 (zagrożonych) w sektorze bankowym spadł do 54,3 mld zł w czerwcu z 54,5 mld zł rok wcześniej, zaś odpisy na takie kredyty zmniejszyły się odpowiednio do 30,5 mld zł z 32,9 mld zł, podano także w raporcie.

Źródło: ISBnews