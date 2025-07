Wskaźnik jakości kredytów w sektorze bankowym wyniósł 4,06% w maju 2025 r. w porównaniu do 4,47% rok wcześniej, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

„Wskaźnik jakości kredytów klientowskich w sektorze bankowym poprawił się z 4,2% do 4,1%. W porównaniu do grudnia 2024 r. poprawę jakości odnotowano w portfelach kredytów dla przedsiębiorstw (z 6,9% do 6,6%), dla przedsiębiorców indywidualnych (z 15,1% do 14,9%) oraz kredytów mieszkaniowych (z 1,5% do 1,4%). Wzrost wyrezerwowania z 55,6% do 56,3%” – czytamy w raporcie „Sytuacja finansowa w sektorze bankowym wg stanu na 31 maja 2025”.

Wolumen kredytów w Fazie 3 (zagrożonych) w sektorze bankowym spadł do 55 mld zł w maju z 57,2 mld zł rok wcześniej, zaś odpisy na takie kredyty zmniejszyły się odpowiednio do 31 mld zł z 35,5 mld zł, podano także w raporcie.

Źródło: ISBnews