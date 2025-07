Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 6,1 pkt m/m do 23,1 pkt w lipcu 2025 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Indeks prognostyczny spadł o 8,3 pkt m/m do 21,1 pkt, a indeks ocen spadł o 3,9 pkt m/m do 25 pkt.

„W lipcu Index Pengab odnotował wartość 23,1 pkt, m/m jest niższy o 6,1 pkt. Indeks prognostyczny m/m spadł o 8,3 pkt do poziomu 21,1 pkt, a indeks ocen jest niższy m/m o 3,9 pkt, uzyskując wartość 25 pkt. W lipcu zaobserwowano korektę aktywności klientów na rynku kredytów

konsumpcyjnych oraz wzrost popytu na kredyty obrotowe przedsiębiorstw. Odnotowano wyraźną korektę indeksu depozytów bieżących przedsiębiorstw. Nastąpiły negatywne zmiany w odczytach sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju” – powiedział Marcin Idzik z Mind&Roses, cytowany w raporcie.

Jak zauważył prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek, w lipcu odnotowano pogorszenie w odczytach sześciomiesięcznych

prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju.

„Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi 13 pkt, co oznacza spadek o 11 pkt m/m, ale wzrost o 4 pkt r/r. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi 9 pkt i jest niższa o 1 pkt niż miesiąc wcześniej, ale wyższa o 12 pkt niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi zaś 3 pkt, co oznacza spadek o 6 pkt m/m, oraz spadek o 2 pkt r/r. Co więcej, w lipcu odnotowano poprawę odczytu prognoz sześciomiesięcznych dla kredytów konsumpcyjnych oraz lokat terminowych osób

indywidualnych w ujęciu miesięcznym” – powiedział Białek, cytowany w raporcie.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-29 lipca metodą CATI/CAWI. Próba panelowa N=70 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujące wszystkie typy banków.

Źródło: ISBnews