Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 4,4 pkt m/m do 35,9 pkt we wrześniu 2025 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Indeks prognostyczny wzrósł o 6,8 pkt m/m do 41 pkt, a indeks ocen wzrósł o 2 pkt m/m do 30,8 pkt.

„We wrześniu Index Pengab odnotował wartość 35,9 pkt, m/m jest wyższy o 4,4 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 6,8 pkt do poziomu 41 pkt, a indeks ocen jest wyższy m/m o 2 pkt, uzyskując wartość 30,8 pkt. We wrześniu zaobserwowano spadek aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów mieszkaniowych. Zmiana ta ma sezonowy charakter, a wzrostowy trend średniookresowy jest zachowany. Wzrosło zainteresowanie przedsiębiorców kredytami obrotowymi oraz inwestycyjnymi” – powiedział Marcin Idzik z Mind&Roses, cytowany w raporcie.

Jak zauważył prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek, we wrześniu odnotowano pogorszenie w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych dla sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju.

„Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi 23 pkt i m/m jest niższa o 3 pkt, ale r/r wzrosła o 10 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi 19 pkt i w ujęciu miesięcznym spadła o 3 pkt, a r/r wzrosła o 17 pkt. Za to prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 12 pkt, co oznacza spadek o 5 pkt m/m i wzrost o 4 pkt r/r. Odnotowano za to poprawę odczytu prognoz sześciomiesięcznych w ujęciu miesięcznym dla kredytów obrotowych przedsiębiorstw, kredytów inwestycyjnych oraz lokat terminowych osób indywidualnych. Na pozostałych monitorowanych rynkach – kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych osób indywidualnych oraz lokat terminowych przedsiębiorstw – odnotowano pogorszenie prognoz” – powiedział Białek, cytowany w raporcie.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-23 września metodą CATI/CAWI. Próba panelowa N=70 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujące wszystkie typy banków.

Źródło: ISBnews