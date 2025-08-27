Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 8,4 pkt m/m do 31,5 pkt w sierpniu 2025 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Indeks prognostyczny wzrósł o 13,1 pkt m/m do 34,2 pkt, a indeks ocen wzrósł o 3,8 pkt m/m do 28,8 pkt.

„W sierpniu Index Pengab odnotował wartość 31,5 pkt, m/m jest wyższy o 8,4 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 13,1 pkt do poziomu 34,2 pkt, a indeks ocen jest wyższy m/m o 3,8 pkt uzyskując wartość 28,8 pkt. W sierpniu zaobserwowano silne pozytywne odbicie w aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz dalszy spadek popytu na kredyty obrotowe przedsiębiorstw. Odnotowano wyraźną poprawę indeksu depozytów bieżących przedsiębiorstw oraz depozytów terminowych osób indywidualnych. Nastąpiły pozytywne zmiany w odczytach sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju” – powiedział Marcin Idzik z Mind&Roses, cytowany w raporcie.

Jak zauważył prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek, w sierpniu odnotowano znaczną poprawę w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju.

„Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi obecnie 26 pkt, co oznacza wzrost o 13 pkt m/m i o 20 pkt r/r. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych osiągnęła poziom 22 pkt i jest wyższa o 13 pkt niż miesiąc wcześniej i aż o 28 pkt niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W tym samym czasie prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wzrosła do 17 pkt – to o 14 pkt więcej w ujęciu miesięcznym i o 11 pkt więcej w ujęciu rocznym. Odnotowano także poprawę odczytu prognoz sześciomiesięcznych na prawie wszystkich rynkach kredytów i lokat. Wyjątkiem są kredyty obrotowe przedsiębiorstw, które zmalały o 6 pkt m/m, ale wzrosły o 11 pkt r/r” – powiedział Białek, cytowany w raporcie.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-26 sierpnia metodą CATI/CAWI. Próba panelowa N=70 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujące wszystkie typy banków.

Źródło: ISBnews