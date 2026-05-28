Wskaźnik marży rafineryjnej Grupy Orlen wyniósł 12,9 USD/b w I kwartale 2026 roku, podała spółka. Z kolei wskaźnik marży petrochemicznej wyniósł 119 euro/t w tym okresie.

„Uaktualniliśmy wskaźnik marży rafineryjnej, który będziemy od teraz publikować raz na kwartał” – powiedział wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk podczas konferencji prasowej.

Wskaźnik marży rafineryjnej liczony jest jako uzysk paliw minus koszty wsadu (uwzględniające dyferencjał i koszt frachtu).

Wskaźnik marży petrochemicznej to przychody (25% HDPE [Spot] + 16% PP Homo [Spot] + 9% Etylen [kontrakt] + 7% Toluen [kontrakt] + 14% Benzen [kontrakt]) minus koszty (75% Nafta + 13% COO + 13% LPG [Spot]) – 6% koszty CO2 [EUA].

