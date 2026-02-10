Pożary pojazdów całkowicie elektrycznych w 2025 r. odpowiadały za 0,46% pożarów samochodów, podczas gdy niemal 98,5% dotyczyło pojazdów spalinowych, wynika z danych Państwowej Straży Pożarnej, przeanalizowanych przez F5A New Mobility Research & Consulting w ramach „Raportu Bezpieczeństwa Pożarowego EV”. Wskaźnik pożarów EV (0,362 na 1000 pojazdów) był niższy niż w przypadku aut spalinowych (0,415), mimo dynamicznego wzrostu liczby samochodów elektrycznych, podkreśliło F5A.

Z danych PSP wynika, że w 2025 r. w Polsce doszło do 44 pożarów pojazdów całkowicie elektrycznych, 105 pożarów pojazdów hybrydowych oraz 1 pożaru pojazdu wodorowego. W tym samym czasie odnotowano 9 515 pożarów pojazdów spalinowych. W ujęciu skumulowanym od 2020 r. do końca 2025 r. liczba pożarów BEV wyniosła 108, wobec 55 712 pożarów pojazdów spalinowych.

Całoroczne dane za 2025 r. pokazują, że wskaźnik pożarów pojazdów całkowicie elektrycznych (BEV) wyniósł 0,362 na 1000 zarejestrowanych pojazdów i był niższy niż w przypadku samochodów spalinowych, dla których wskaźnik osiągnął poziom 0,415. Dla

pojazdów hybrydowych wskaźnik ten wyniósł 0,082 na 1000 zarejestrowanych pojazdów. W 2025 r. odnotowano pierwszy pożar pojazdu wodorowego (FCEV) w Polsce. Przy czym zdarzenie to dotyczyło autobusu wodorowego, a nie pojazdu osobowego ani dostawczego, czytamy w komunikacie.

„Na rynkach, które wcześniej i szybciej weszły w elektromobilność, jak Norwegia, już dawno było widać jeden powtarzalny schemat: im więcej samochodów elektrycznych na drogach, tym mniej emocji wokół pożarów, bo liczby potwierdzają, że nie stwarzają one większego ryzyka. Jest wręcz odwrotnie. Liczba pożarów BEV nie zwiększa się proporcjonalnie wraz z rozwojem floty, a wskaźniki są wyraźnie niższe niż dla aut spalinowych. Dane za 2025 rok pokazują, że trend w Polsce jest bardzo podobny. Liczba pojazdów elektrycznych rośnie, a ich udział w pożarach pozostaje niski i stabilny. To oznacza, że o ryzyku pożaru decyduje nie sam napęd, ale dojrzałość rynku – sposób użytkowania aut, jakość serwisu, infrastruktura i doświadczenie służb” – powiedział Albert Kania z F5A New Mobility Research & Consulting, cytowany w materiale.

Jednocześnie rok 2025 potwierdził rosnące doświadczenie służb ratowniczych – średni czas interwencji przy pożarach BEV skrócił się z 4 h 21 min w 2024 r. do 2 h 40 min w 2025 r.

„Raport Bezpieczeństwa Pożarowego EV” to pierwsze w Europie narzędzie zawierające dane na temat pożarów samochodów elektrycznych i spalinowych. Raport jest wydawany raz na kwartał przez F5A New Mobility Research & Consulting przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną (PSP) oraz Polskim Stowarzyszeniem Nowej Mobilności (PSNM).

