Rozwój Internetu Rzeczy i świadczenie usług IT w modelu Software as a Service to najważniejsze trendy technologiczne, do których przyczyni się upowszechnienie sieci 5G. Współpraca Asseco z Cyfrowym Polsatem i Polkomtelem, operatorem sieci Plus, pozwoli na szybsze dostosowanie 5G do sektora przedsiębiorstw (B2B), poinformował ISBtech dyrektor Pionu Telekomunikacji i Mediów Asseco Poland i członek zarządu Polkomtel Radosław Semkło.

„Upowszechnienie sieci 5G przyspieszy rozwój technologii IoT, a to spowoduje jeszcze większy wzrostu ilości przetwarzanych danych w wielu różnych obszarach. Nowa technologia przyniesie korzyść nie tylko dla indywidualnych odbiorców usług telekomunikacyjnych, ale również dla poszczególnych sektorów: samorządów planujących wdrożenie rozwiązań smart city, telemedycyny, produkcji, transportu, edukacji. Współpraca Asseco z Cyfrowym Polsatem i Polkomtelem, operatorem sieci Plus pozwoli na szybsze dostosowanie 5G do sektora przedsiębiorstw (B2B)” – powiedział ISBtech Semkło.

Wskazał, że sukcesywnie rośnie ilość danych generowanych przez użytkowników mobilnego Internetu, zarówno do celów prywatnych, jak i biznesowych. Sieć 5G pozwoli na kilkukrotnie szybsze przesyłanie danych niż w technologii LTE, gwarantując też większą niezawodność oraz minimalizacje opóźnień.

Jak zaznaczył, dodatkowo wzrośnie również liczba możliwych podłączeń urządzeń telekomunikacyjnych. Do sieci LTE może się podłączyć jednocześnie do miliona urządzeń na każde 500 km2. Sieć 5G pozwala na połączenie nawet miliona urządzeń na 1 km2, co pozwoli opracować nowe zastosowania dla tzw. Internetu Rzeczy.

„Poza lepszymi parametrami transmisji danych, spodziewanym efektem 5G może być również upowszechnienie świadczenia usług w modelu Software a Service (SaaS). Aplikacje i systemy coraz częściej będą instalowane nie w ramach lokalnej infrastruktury firmy, a u zewnętrznego operatora, udostępniającego je w chmurze” – podsumował dyrektor Pionu Telekomunikacji i Mediów Asseco Poland i członek zarządu Polkomtel.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

Źródło: ISBnews