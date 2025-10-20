Decyzja Vestas o czasowym wstrzymaniu realizacji jednej z planowanych inwestycji w Polsce nie jest odzwierciedleniem perspektyw dla sektora morskiej energetyki wiatrowej w naszym kraju, ocenia Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), odnosząc się do informacji o wstrzymaniu przez Vestas budowy drugiej fabryki łopat do turbin wiatrowych w Szczecinie.

„To ruch o charakterze globalnym, wynikający z sytuacji na europejskim rynku i strategii firmy, a nie ocena polskiego potencjału. Polska stała się miejscem, w którym Vestas lokuje swoją produkcję ukierunkowaną na wiele rynków (m. in. niemiecki, brytyjski, państw Beneluksu). Polska pozostaje jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków offshore w Europie, a zamówienia poczynione przez Orlen są realizowane z zaangażowaniem local content, a morska energetyka wiatrowa stanowi kluczowy element krajowej transformacji energetycznej” – czytamy w komentarzu stowarzyszenia.

PSEW podkreślił, że Vestas aktywnie inwestuje w Polsce – posiada dwa zakłady w regionie szczecińskim: fabrykę gondoli i piast turbin oraz nowo przejętą fabrykę łopat w Goleniowie. To efekt umowy podpisanej 15 maja 2025 roku. Około 400 dotychczasowych pracowników LM Wind Power pozostało zatrudnionych, co zwiększa liczbę pracowników Vestas w Polsce do prawie 2 000 osób. Razem obie lokalizacje wzmacniają zdolność Vestas do obsługi zarówno rynków lądowej, jak i morskiej energetyki wiatrowej w Europie oraz na świecie.

„Firma mocno wierzy w potencjał polskiego rynku i pozostaje zaangażowana w inwestycje w lokalną produkcję oraz rozwój talentów, aby wspierać regionalne ambicje energetyczne. To dowód, że prowadzenie działalności w Polsce jest dla koncernu opłacalne i perspektywiczne. Tym samym czasowe przesunięcie jednej inwestycji nie świadczy o odwrocie, lecz o dostosowaniu globalnej strategii firmy do zmieniających się warunków rynkowych” – czytamy dalej.

W ocenie PSEW, polska branża offshore rozwija się w stabilnie i w szybkim tempie. Trwa budowa pierwszych farm wiatrowych, zbliża się druga faza aukcji, a w całym kraju rośnie sieć dostawców i zaplecze przemysłowe. Powstają nowe zakłady produkcyjne, centra serwisowe i inwestycje portowe, które wzmacniają lokalną gospodarkę i wpisują się w strategię „local first”. Polskie firmy coraz częściej uczestniczą w międzynarodowych projektach, dostarczając komponenty i usługi na rynki europejskie. Dziś już około 600 firm w Polsce jest lub planuje aktywność w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

„Mamy w kraju lidera w dziedzinie specjalistycznych kabli, montujemy turbiny, wykonujemy morskie i lądowe stacje transformatorowe, realizujemy większość zleceń na konstrukcje stalowe, budujemy już morskie wieże dla wiatraków. Morska energetyka wiatrowa w Polsce ma solidne fundamenty i długoterminowy potencjał – zarówno gospodarczy, jak i strategiczny. Działania inwestorów, w tym Vestas, którzy

zdecydowali się zainwestować w Polsce i tu zlokalizować swoje fabryki, pokazują, że Polska jest postrzegana jako stabilny, atrakcyjny i rosnący rynek dla nowoczesnych technologii energetycznych” – podsumował PSEW.

Vestas jest globalnym partnerem branży energetycznej w zakresie zrównoważonych rozwiązań energetycznych. Projektuje, produkuje, instaluje i serwisuje lądowe oraz morskie turbiny wiatrowe na całym świecie. Dostarcza ponad 193 GW mocy z turbin wiatrowych zainstalowanych w 88 krajach.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jest organizacją pozarządową, która powstała w 1999 roku, działającą na rzecz rozwoju energetyki wiatrowej, zarówno lądowej jak i morskiej. Skupia kluczowe firmy działające na rynku energetyki wiatrowej w Polsce i za granicą: inwestorów, deweloperów, producentów turbin i podzespołów do elektrowni oraz poddostawców.

Źródło: ISBnews