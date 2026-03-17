Czynność wyboru oferty konsorcjum z Budimeksem jako liderem, o wartości ponad 4,04 mld zł netto w postępowaniu PKP Polskich ‎Linii Kolejowych na wykonanie dokumentacji wykonawczej i realizację robót budowlanych na trzech odcinkach linii kolejowej E 75 (Rail Baltica), został unieważniony, podała spółka. W związku z tym zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert.‎

Budimex jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 r. i wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. grupa osiągnęła 9,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.

