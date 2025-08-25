Czynność wyboru oferty Torpolu, wartej 625,06 mln zł brutto, na roboty na linii kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy – Lębork w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino”, została unieważniona, podała spółka. Jest to konsekwencja wykonania przez zamawiającego (PKP PLK) wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 22 sierpnia 2025 r. nakazującego unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odtajnienie wyjaśnień Torpolu w zakresie złożonej oferty oraz powtórzenie czynności oceny ofert.

Torpol wyraził zgodę na ponowny wybór oferty spółki jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, podano w komunikacie.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,46 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews