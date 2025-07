Wyborcza – spółka zależna Agory – zawarła porozumienia ze związkiem zawodowym działającym przy spółce oraz przy udziale rady pracowników spółki i zdecydowała o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego na zasadach określonych w zawartym porozumieniu, podała Agora. Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 21 lipca do 31 sierpnia br. i obejmie do 49 pracowników zatrudnionych w obszarze druku.

„Na mocy porozumienia zwalniani pracownicy otrzymają świadczenia wynikające z przepisów prawa. W przypadku zawarcia porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy, do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczone zostanie, w szczególności dodatkowe odszkodowanie, którego wysokość zależała będzie od stażu pracy danego pracownika w spółce oraz dodatkowe świadczenie szkoleniowe z zastrzeżeniem, że przedmiotowe świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie osobom zatrudnionym na stanowiskach produkcyjnych. Oprócz wsparcia finansowego, pracownikom odchodzącym na podstawie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, spółka zaoferuje opiekę medyczną do końca marca 2026 r. a także inne działania mające na celu łagodniejszą adaptację zwalnianych pracowników do nowych warunków” – czytamy w komunikacie.

Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik spółki i Grupy Agora w III kwartale 2025 r. wyniesie około 2,4 mln zł, podano także.

Pod koniec czerwca Agora podała, że Wyborcza zawarła umowę o świadczenie usług poligraficznych z Polska Press i w jej konsekwencji otworzyła proces wygaszania działalności poligraficznej – ma to przynieść ok. 6 mln zł oszczędności. Jak wówczas podano, w związku z tą decyzją Wyborcza zdecydowała o rozpoczęciu konsultacji w sprawie zwolnień grupowych – zamiarem zarządu jest przeprowadzenie zwolnień do 49 pracowników – co stanowi 9,7% wszystkich zatrudnionych – w okresie od 21 lipca do 31 sierpnia 2025 r.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

Źródło: ISBnews