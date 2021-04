W ramach Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) wydano 96 decyzji o wsparciu inwestycji na łączną kwotę ponad 3,5 mld zł w I kw. 2021 r., poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

„W pierwszym kwartale tego roku zanotowaliśmy o jedną trzecią więcej projektów, które będą u nas realizowane, a ich łączna wartość jest większa aż o 89% w porównania do analogicznego okresu 2020 r. Dzięki temu ma też powstać 3 938 nowych miejsc pracy, czyli o 139% (!) więcej niż deklarowano na koniec marca ubiegłego roku. To oznacza, że pomimo pandemii, inwestorzy nie rezygnują z realizacji nowych przedsięwzięć na terenie Polskiej Strefy Inwestycji. Cieszę się, że Polska dla wielu przedsiębiorców z całego świata pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych – pod względem lokalizacji inwestycji – miejsc w Europie” – powiedział wiceminister rozwoju, pracy i technologii Grzegorz Piechowiak, cytowany w komunikacie.

Strefy z największą liczbą otrzymanych decyzji o wsparciu to: Katowicka SSE, Łódzka SSE i Kostrzyńsko-Słubicka SSE. Od stycznia do marca br. łącznie zakontraktowano tam 40 nowych inwestycji o łącznej wartości ok. 1,5 mld zł. Stanowią one 32 proc. wszystkich projektów, które zainicjowano w strefach w pierwszym kwartale 2021 r., a które otrzymały pomoc w ramach PSI, podał resort.

Wzrasta udział polskiego sektora MMŚP w liczbie realizowanych projektów na terenie Polskiej Strefy Inwestycji – sięgnął on 67% w I kw. br.

„Deklarowana wartość inwestycji, za które odpowiadają mikro, małe i średnie firmy, wyniósł odpowiednio 18% w całym 2020 r. oraz 27% w pierwszym kwartale 2021 r.” – czytamy dalej.

PSI powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji – tym samym Polska stała się jednolitym obszarem inwestycji. Od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju, a nie tylko – jak wcześniej – na obszarach (wydzielonych przepisami) należących do specjalnych stref ekonomicznych. SSE, działając jako spółki, nadal pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI – zarządzają poszczególnymi jej częściami, doradzają inwestorom i prowadzą aktywną politykę rozwoju gospodarczego Polski.

Źródło: ISBnews