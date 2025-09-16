Udział Elektrowni Siersza w rynku mocy i uzyskanie kontraktu wydłuża okres eksploatacji istniejących jednostek zakładu, a także daje czas na przygotowanie nowoczesnych rozwiązań takich jak: magazyny energii, farmy PV, jednostka szczytowa gazowa, poinformował prezes Taurona Grzegorz Lot. To także sygnał, że Siersza pozostaje aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej, wpisując się w krajową politykę zapewnienia rezerw mocy, podkreślił.

„Gdy w czerwcu ubiegłego roku po raz pierwszy spotkaliśmy się z pracownikami elektrowni, otwarcie komunikowaliśmy, w jak ciężkim położeniu jest Siersza, ale jednocześnie obiecaliśmy, że zrobimy wszystko co w naszych siłach, by elektrownia wystartowała i wygrała aukcję mocy na rok 2026. Dzisiaj, z wielką satysfakcją, mogę powiedzieć: mamy to! Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu” – powiedział Lot, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że wynik aukcji mocy to dopiero pierwszy krok działań, które będą podejmowane przez Tauron, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie elektrowni w kolejnych latach.

„Aby to mogło się udać, potrzebne są pieniądze, zaangażowanie ludzi oraz akceptacja nadchodzących zmian. Udział Sierszy w rynku mocy i uzyskanie kontraktu wydłuża okres eksploatacji istniejących jednostek, a także daje czas na przygotowanie nowoczesnych rozwiązań takich jak: magazyny energii, farmy PV, jednostka szczytowa gazowa. Pozwala na płynne przejście do nowych modeli biznesowych bez nagłego wygaszania działalności” – dodał.

Utrzymanie Elektrowni Siersza w rynku mocy jest również istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa małopolskiego, na terenie którego jednostka funkcjonuje. Zawarcie umowy mocowej oznacza, że jednostka będzie utrzymywana w gotowości do dostarczania mocy w krytycznych momentach, co przekłada się na stabilność przychodów i utrzymanie operacyjności jednostki, czytamy dalej.

Należąca do Taurona Elektrownia Siersza uczestniczyła w aukcji uzupełniającej rynku mocy na rok dostaw 2026, która odbyła się 11 września 2025 roku. W ramach tej aukcji Grupa Tauron zawarła umowy mocowe na łączny obowiązek mocowy wynoszący 1 567,434 MW. Kontrakty mocowe otrzymały jednostki w Elektrowniach Jaworzno, Łagisza, Łaziska oraz Siersza. Aukcja miała na celu zabezpieczenie dostępności mocy w systemie elektroenergetycznym w 2026 roku. Cena zamknięcia aukcji mieściła się w przedziale 324,72-365,29 zł/kW/rok, co przekłada się na szacunkowe przychody Grupy Tauron z rynku mocy w wysokości 508,98-572,57 mln zł. Umowy mocowe są obecnie warunkowe – ich ostateczne zatwierdzenie nastąpi po publikacji wyników przez Prezesa URE, co następuje po 21 dniach od zakończenia aukcji, przypomniał Tauron.

Elektrownia Siersza jest elektrownią zawodową dysponującą dwoma blokami energetycznymi, o mocy 153 MW każdy, które są Jednostkami Wytwórczymi Centralnie Dysponowanymi.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews