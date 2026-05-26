Wykorzystanie publicznej sieci ładowania w Polsce wzrośnie około pięciokrotnie do 2030 roku w przeliczeniu na jeden punkt ładowania, poinformował dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM) Maciej Mazur.

„Z naszych wyliczeń wynika, że prawdziwy boom dopiero przed nami. Utylizacja infrastruktury ładowania systematycznie rośnie, a w latach 2025-2030 zwiększy się z przeciętnie 30 sesji ładowania na jeden punkt do ok. 150 sesji” – powiedział Mazur podczas konferencji „20 milionów sesji ładowania w Polsce – na drodze ku 200 milionom”.

Zgodnie z jego słowami, do końca dekady pozwoli to przekroczyć skumulowaną liczbę 200 mln sesji ładowania w Polsce, w porównaniu do 17,8 mln sesji w 2026 r.

„Osiągnięcie pierwszych 10 mln sesji ładowania zajęło nam 15 lat, a tylko w 2026 roku szacujemy łączną liczbę sesji ładowania na 7,2 mln. W ciągu następnych 4 lat spodziewamy się kolejnych 180 mln sesji, dzięki czemu ich skumulowana liczba na koniec 2030 roku wyniesie 203,2 mln” – dodał Mazur.

Szef PSNM podkreślił, że wbrew oczekiwaniom branży, po zakończeniu programu dopłat „NaszEauto” rynek elektromobilności w Polsce wcale nie zderzył się ze ścianą.

„Jesteśmy cały czas na plusie, po 4 miesiącach roku liczba rejestracji samochodów elektrycznych rośnie o 49% r/r. Wydaje się, że po raz pierwszy będziemy musieli aktualizować w górę Polish EV Outlook. Rynek jest już na tyle dojrzały, że radzi sobie sam” – wskazał.

Według niego, powoli budzi się także rynek elektrycznych pojazdów ciężarowych, których rejestracje podwoiły się wg danych po czterech miesiącach obecnego roku.

Pomaga w tym spadająca średnia cena samochodu elektrycznego, która w okresie styczeń-kwiecień br. zmniejszyła się o 12,4% r/r, do 209,6 tys. zł, w porównaniu do średniej ceny samochodu osobowego w Polsce ogółem na poziomie ok. 190 tys. zł.

Systematycznie rośnie także infrastruktura ładowania. Na koniec kwietnia br. ogólnodostępna sieć liczyła 12,78 tys. punktów ładowania.

Źródło: ISBnews