Wynik netto sektora bankowego wyniósł 22,2 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2025 r., co oznacza wzrost o 15,4% r/r, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Po pięciu miesiącach br. wynik netto wynosił 19,6 mld zł.

„Wynik po opodatkowaniu wyższy o 15,4% r/r (22,2 mld zł wobec 19,3 mld zł) – w sektorze BK [banków komercyjnych] wyniósł 19,6 mld zł wobec 16,8 mld zł, w sektorze BS [banków spółdzielczych] 2,7 mld zł wobec 2,5 mld zł. Wyższy wynik netto odnotowano głównie za sprawą wyższego wyniku odsetkowego (o 3,28 mld zł, tj. o 6,7%), przy wzroście kosztów administracyjnych (o 2,10 mld zł, tj. o 9,5%). Dla wskaźników efektywności w skali r/r odnotowano wzrost ROA, ROE oraz poprawę wskaźnika C/I, przy obniżeniu się marży odsetkowej i marży prowizyjnej” – czytamy w raporcie „Sytuacja finansowa w sektorze bankowym wg stanu na 30 czerwca 2025 r.”.

Wskaźnik ROE sektora bankowego wzrósł do 21,03% z 19,77% rok wcześniej, wskaźnik ROA – odpowiednio do 1,63% z 1,55%, C/I – spadł do 42,09% z 42,75%.

Marża odsetkowa wyniosła w okresie sześciu miesięcy br. 3,8% wobec 3,93% rok wcześniej, zaś marża prowizyjna – odpowiednio: 0,68% wobec 0,74%.

Suma bilansowa w tym czasie wzrosła o 10,4% r/r do 2 736,2 mld zł.

Źródło: ISBnews