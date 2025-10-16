Wynik finansowy netto banków wyniósł 33,47 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2025 r., co oznacza wzrost o 15,5% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). W samym sierpniu wynik netto wyniósł 4,9 mld zł.

„Wynik finansowy netto na koniec sierpnia 2025 r. wyniósł 33,5 mld zł. Wynik ten był wyższy o 4,5 mld zł (+15,5% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec sierpnia 2024 r. Wynik finansowy netto w ujęciu miesięcznym wyniósł w sierpniu 4,9 mld zł i był niższy o 0,1 mld zł (-2,2% m/m) od wyniku osiągniętego w poprzednim miesiącu” – czytamy w prezentacji.

W okresie styczeń-sierpień 2025 r. wynik z odsetek wyniósł 74 mld zł (+5,3% r/r), zaś wynik z prowizji sięgnął 13,35 mld zł (+1,8% r/r). Koszty działania wyniosły 36,53 mld zł (+9% r/r).

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości) wyniosły 3,76 mld zł (-20,9% r/r).

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec sierpnia br. wyniósł 15,7% (wobec 15,82% miesiąc wcześniej i 15,09% rok wcześniej), a ROA sięgnął 1,32% (wobec odpowiednio: 1,32% i 1,25%), wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła na koniec czerwca 3,67% wobec 3,69% miesiąc wcześniej i 3,8% rok wcześniej, podano w prezentacji.

Wskaźnik obciążenia przychodów operacyjnych sektora bankowego kosztami (C/I) wyniósł na koniec czerwca 43,4% wobec 43,3% miesiąc wcześniej i 45,9% rok wcześniej.

Na koniec czerwca 2025 r. wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora były na poziomie 21,4% (TCR) i 20,2% (T1), podała też Komisja.

Na koniec sierpnia 2025 r. działalność prowadziło: 29 banków komercyjnych, 488 banków spółdzielczych, 34 oddziały instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

Źródło: ISBnews