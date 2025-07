Wynik netto sektora bankowego wyniósł 19,6 mld zł w okresie styczeń-maj 2025 r., co oznacza wzrost o 18,6% r/r, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Po czterech miesiącach br. wynik netto wynosił 15,4 mld zł.

„Wynik po opodatkowaniu wyższy o 18,6% r/r (19,6 mld zł wobec 16,6 mld zł) – w sektorze BK [banków komercyjnych] wyniósł 17,3 mld zł wobec 14,4 mld zł, w sektorze BS [banków spółdzielczych] 2,3 mld zł wobec 2,2 mld zł. Wyższy wynik netto odnotowano głównie za sprawą wyższego wyniku odsetkowego (o 3,70 mld zł, tj. o 9,1%), przy wzroście kosztów administracyjnych (o 1,87 mld zł, tj. o 10,1%)” – czytamy w raporcie „Sytuacja finansowa w sektorze bankowym wg stanu na 31 maja 2025 r.”.

Wskaźnik ROE sektora bankowego wzrósł do 23% z 20,95% rok wcześniej, wskaźnik ROA – odpowiednio do 1,75% z 1,61%, C/I – spadł do 42,36% z 43,5%.

Marża odsetkowa wyniosła w okresie pięciu miesięcy br. 3,93% wobec 3,94% rok wcześniej, zaś marża prowizyjna – odpowiednio: 0,69% wobec 0,75%.

Suma bilansowa w tym czasie wzrosła do 2 698,9 mld zł z 2 468,5 mld zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews