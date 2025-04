Wynik netto sektora bankowego wyniósł 7,7 mld zł styczniu 2025 r. wobec 7 mld zł rok wcześniej, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

„Wynik po opodatkowaniu wyższy niż w lutym 2024 r. (7,7 mld zł wobec 7 mld zł) – w sektorze BK [banków komercyjnych] wyniósł 6,7 mld zł wobec 6,1 mld zł, w sektorze BS [banków spółdzielczych] 1 mld zł wobec 0,9 mld zł. Wyższy wynik netto odnotowano głównie za sprawą wyższego wyniku odsetkowego (o 1,58 mld zł, tj. o 9,7%), przy wzroście kosztów administracyjnych (o 0,81 mld zł, tj. o 9,8%)” – czytamy w raporcie „Sytuacja finansowa w sektorze bankowym wg stanu na 28 lutego 2025 r.”.

Wskaźnik ROE sektora bankowego wzrósł do 23,09% z 22,32% rok wcześniej, wskaźnik ROA – odpowiednio: do 1,74% z 1,73%, C/I – spadł do 46,78% z 46,43%.

Marża odsetkowa wyniosła w okresie dwóch miesięcy 2025 r. 4,05% wobec 4% rok wcześniej, zaś marża prowizyjna – odpowiednio: 0,69% wobec 0,76%.

Suma bilansowa w tym czasie wzrosła do 2 643,6 mld zł z 2 438,6 mld zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews