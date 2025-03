Wynik netto sektora bankowego wyniósł 3,8 mld zł styczniu 2025 r. wobec 3,4 mld zł rok wcześniej, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

„Wynik po opodatkowaniu wyższy niż w styczniu 2024 r. (3,8 mld zł wobec 3,4 mld zł) – w sektorze BK (banków komercyjnych) wyniósł 3,2 mld zł wobec 2,9 mld zł, w sektorze BS (banków spółdzielczych) 0,6 mld zł wobec 0,5 mld zł. Wyższy wynik netto odnotowano głównie za sprawą wyższego wyniku odsetkowego (o 0,92 mld zł, tj. o 10,9%), przy wzroście kosztów administracyjnych (o 0,43 mld zł, tj. o 8,9%)” – czytamy w raporcie „Sytuacja finansowa w sektorze bankowym wg stanu na 31 stycznia 2025 r.”.

Wskaźnik ROE sektora bankowego wzrósł do 22,67% w styczniu br. z 21,68% rok wcześniej, wskaźnik ROA – odpowiednio: do 1,73% z 1,7%, C/I – spadł do 50,87% z 51%.

Marża odsetkowa wyniosła w styczniu 2025 r. 4,3% wobec 4,2% rok wcześniej, zaś marża prowizyjna – odpowiednio: 0,72% wobec 0,81%.

Suma bilansowa w tym czasie wzrosła do 2 613 mld zł z 2 412,4 mld zł rok wcześniej.

„W skali miesiąca ponad dwukrotnie głębszy spadek wolumenu niż rok wcześniej (o 16,2 mld zł wobec 7,3 mld zł). Miesięczny spadek odnotowano głównie w zakresie depozytów przedsiębiorstw (o 15,3 mld zł wobec spadku o 19,5 mld zł rok wcześniej) oraz JST (o 3,5 mld zł wobec wzrostu o 2,7 mld zł rok wcześniej). W styczniu odnotowano także wzrost depozytów gospodarstw domowych, przy czym był on dwukrotnie niższy niż rok wcześniej (o 2,8 mld zł wobec 5,5 mld zł)” – czytamy dalej.

Na koniec stycznia 2025 r. w sektorze bankowym funkcjonowało 517 banków (28 banków komercyjnych z wyłączeniem BGK i 489 banków spółdzielczych).

Źródło: ISBnews