Wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł o 67% r/r do 9,5 mld zł w 2023 r., wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Wynik netto wzrósł o 54,01% r/r do 3,32 mld zł w ubezpieczeniach życiowych (grupa 1) i wzrósł o 74,84% r/r do 6,18 mld zł w ubezpieczeniach osobowych i majątkowych (grupa 2).

„W 2023 r. ubezpieczyciele odprowadzili do budżetu państwa ponad 1,8 mld zł podatku dochodowego. Wypracowali w tym czasie 9,5 mld zł zysku netto, czyli o 67% więcej niż przed rokiem.” – czytamy w komunikacie.

Składka w grupie 1 (ubezpieczenia na życie) wzrosła o 6,2% r/r do 22,85 mld zł. Składka w grupie 2 wzrosła o 10,38% r/r do 56,04 mld zł.

W 2023 r. Polacy otrzymali 44,2 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. To 0,3% mniej niż rok wcześniej. W 2023 r. ubezpieczonych na życie było 23,9 mln Polaków. Zawarto też 79,3 mln polis majątkowych, podano.

Wypłaty z tytułu polis na życie wyniosły w 2023 r. 16,23 mld zł (-13,84% r/r). Wypłaty wróciły do poziomu sprzed pandemii i odzwierciedlają aktualną sytuację związaną ze śmiertelnością Polaków.

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC komunikacyjnego wyniosły w 2023 r. prawie 10,7 mld zł i były o 8,2% większe niż przed rokiem. Jednocześnie pomimo wzrostu kosztów szkód, średnia składka w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym wzrosła o 2,9% i wyniosła 513 zł. Średnia szkoda z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wzrosła o 11,4% do 9 980 zł.

Odszkodowania z autocasco wyniosły 7,3 mld zł, czyli o 13,1% więcej niż przed rokiem.

„Polacy są bardzo wrażliwi na cenę ubezpieczenia komunikacyjnego. Jednak w tym segmencie rynku spodziewamy się korekt. Inflacja, rosnące koszty likwidacji szkód, w tym procedur medycznych muszą znaleźć odzwierciedlenie w składkach, do czego ubezpieczycieli obligują regulacje i nadzór” – powiedział prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie.

Łączne przychody ze składek z OC komunikacyjnego wyniosły 15,7 mld zł, co oznacza wzrost o 4,33% r/r. Na ubezpieczenia autocasco Polacy wydali 12,57 mld zł, czyli o 14,2% więcej niż rok wcześniej, podano także.

Rok 2023 był spokojny pod względem gwałtownych zjawisk pogodowych i katastrof, w przeciwieństwie do rekordowego wręcz pod względem wypłat 2022 r. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 4,2 mld zł, czyli o 0,3%. mniej niż rok temu, podano także.

