PKP Cargo w restrukturyzacji ocenia, że wyniki za I półrocze są zgodne z założeniami zarządu i widoczny jest w nich wpływ działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych, poinformował członek zarządu ds. finansowych Michał Łotoszyński. W następnej kolejności przewidywane jest uruchomienie kolejnych projektów takich jak: nowy system motywacyjny, wartościowanie stanowisk pracy oraz mapowanie, ujednolicenie i automatyzacja procesów biznesowych, dodała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

„Nasze wyniki za I połowę roku, a w szczególności za II kwartał są zgodne z naszymi założeniami. Konsekwentnie, krok po kroku realizujemy działania restrukturyzacyjne, naprawcze i optymalizacyjne. Widzimy ich efekty, które przekładają się na poprawę wyników i pierwszy od wielu kwartałów zysk netto. Stabilizujemy płynność finansową, co pozwala nam na aktywne zarządzanie kontraktami pod kątem rentowności. Jesteśmy przekonani, że zastosowane do tej pory środki uwzględnione w Planie Restrukturyzacji, jak i te planowane na kolejne kwartały pozwolą nam na przywracanie pozycji i zwiększanie udziału w rynku” – powiedział Łotoszyński, cytowany w komunikacie.

Po I półroczu 2025 roku Grupa PKP Cargo odnotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 54,7 mln zł oraz 17,9 mln zł straty netto. Zysk na działalności operacyjnej w II kw. 2025 roku wyniósł 75 mln zł, a zysk netto 30,7 mln zł.

Spółka podkreśla, że są to wyniki znacząco lepsze niż przed rokiem, gdy zarówno wynik netto, jak i EBIT za I półrocze 2024 r. były na poziomie ponad minus 450 mln zł. Zauważalny jest też pozytywny wpływ podjętych działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych, stanowiących integralną część Planu Restrukturyzacyjnego, w wynikach obejmujących II kwartał 2025 roku, dodano.

W ciągu 6 miesięcy br. grupa odnotowała 1821,2 mln zł przychodu z tytułu umów z klientami. Koszty świadczeń pracowniczych zmniejszyły się z 1019 mln zł w I półroczu 2024 roku do prawie 810 mln zł w pierwszych sześciu miesiącach roku 2025, podano także.

„Wszystkie prowadzone przez nas działania mają na celu stworzenie nowoczesnej, efektywnej i stabilnej finansowo Grupy. Głębokie zmiany strukturalne, które dokonujemy, optymalizacja struktury i wdrożenie nowoczesnych procesów umożliwią skuteczne konkurowanie na rynku przewozów towarowych. W najbliższych miesiącach przewidujemy uruchomienie kolejnych projektów takich jak: nowy system motywacyjny, wartościowanie stanowisk pracy oraz mapowanie, ujednolicenie, uproszczenie i automatyzację procesów biznesowych w całej organizacji” – powiedziała Wasilewska-Semail.

W związku z utrzymującym się spadkiem przewozów kolejowych, powodującym obniżenie wpływów oraz ograniczenie zadań PKP Cargo przeprowadzi zwolnienia grupowe. Decyzja o przeprowadzeniu zwolnień grupowych została podjęta w ramach działań naprawczych. Będą one dotyczyć do 500 zatrudnionych w spółce, w różnych grupach zawodowych. Proces zostanie sfinalizowany do końca września 2025 roku, przypomniała spółka.

W dniu 30 czerwca 2025 roku złożony został Plan Restrukturyzacyjny, który przewiduje wdrożenie szeregu środków restrukturyzacyjnych, mających na celu przywrócenie rentowności spółki, zapewnienie jej długoterminowego rozwoju oraz odzyskanie zdolności do regulowania zobowiązań. Wdrożenie kluczowych inicjatyw restrukturyzacyjnych obejmuje okres od lipca 2025 roku do grudnia 2026 roku.

PKP Cargo zwróciło też uwagę, że w I półroczu 2025 roku nastąpiły istotne zmiany w pionie handlowym. Utworzono nowe biura i wydziały odpowiadające poszczególnym grupom towarowym. Zmiany mają na celu lepszą współpracę z klientami oraz skrócenie ścieżek decyzyjnych zgodnie z oczekiwaniami rynku. Stworzono także biuro regionalne, które ma za zadanie zintensyfikowanie akwizycji małych i średnich klientów regionalnych. Został także przygotowany i wdrożony program doskonałości operacyjnej w obszarze handlowym, mający na celu znaczącą poprawę standardów obsługi kluczowych klientów, wymieniono.

„Efekty wprowadzonych zmian są widoczne już w I półroczu 2025 roku, kiedy PKP Cargo zawarła 84 nowe umowy handlowe. Przekładają się one także na stabilizację i stopniową poprawę udziału w rynku w III kwartale 2025 roku. Z najnowszych danych miesięcznych opublikowanych przez UTK wynika, że GK PKP Cargo odnotowała znaczący wzrost udziałów w przewiezionej masie towarowej w ujęciu miesiąc do miesiąca – z 25,3% w lipcu do blisko 26,7% w sierpniu” – zakończono w informacji.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews