Odsetek przedsiębiorstw, które planują wzrost wynagrodzeń w kolejnym kwartale, wzrósł nieznacznie do 33,7% względem 33,3% w poprzednim badaniu, ale obniżyła się średnia wysokość prognozowanej przez firmy podwyżki (do 5,1%, wobec 5,3% kwartał wcześniej), wynika z „Szybkiego Monitoringu NBP”. Z kolei w kwartalnych planach aktywności inwestycyjnej wyraźnie wzrósł odsetek firm deklarujących zamiar rozpoczęcia nowych inwestycji: do 23,1% względem 22% z badania w II kwartale.

„Mimo spadku presji płacowej udział przedsiębiorstw planujących wzrost wynagrodzeń w kolejnym kwartale nieznacznie wzrósł (do 33,7% z 33,3% w II kw. br., s.a., przy wieloletniej medianie 33,3%). Wzrost tego wskaźnika został wygenerowany przez małe i średnie podmioty, przy jego spadku w grupie dużych przedsiębiorstw. W efekcie udział pracowników zatrudnionych w firmach zamierzających podnieść płace obniżył się (do 31,8% z 33,2%, s.a.). Największe wzrosty udziału przedsiębiorstw prognozujących wzrost wynagrodzeń odnotowano w budownictwie (do 36,4% z 34,2%, s.a.) i przemyśle (do 31,7% z 29,7%). Wskaźnik ten obniżył się natomiast w usługach (do 28,9% z 30,4%, s.a.) oraz w handlu (do 29,7% z 30,8%)” – czytamy w raporcie.

Jednocześnie obniżyła się średnia wysokość prognozowanej przez firmy podwyżki (do 5,1% z 5,3% w II kw. br., s.a., przy wieloletniej medianie 5,7%). Wskaźnik obniżył się w niemal wszystkich analizowanych grupach przedsiębiorstw z wyjątkiem firm transportowych i małych podmiotów, podano także.

Prognozy przedsiębiorstw dotyczącego dłuższego horyzontu czasowego, tj. 12 miesięcy, kształtują się podobnie jak prognozy kwartalne – zwiększył się udział przedsiębiorstw planujących wzrost wynagrodzeń (do 65% z 63,9% w II kw. br., s.a.) przy jednoczesnym spadku skali prognozowanej podwyżki (do 5,4% z 6%, s.a.), dodał bank centralny.

Z kolei w kwartalnych planach aktywności inwestycyjnej wyraźnie wzrósł odsetek firm deklarujących zamiar rozpoczęcia nowych inwestycji (do 23,1% z 22% w II kw. s.a., średnia wieloletnia 21,7%) oraz kontynuację już rozpoczętych inwestycji (do 95,6% z 93,1% w II kw. s.a., średnia wieloletnia 93,4%). Zmiany te przełożyły się pozytywnie na plany wzrostu nakładów w tej perspektywie czasowej (3,4 pkt proc. wobec 1,3 pkt proc. w II kw. s.a., średnia wieloletnia 2,3 pkt proc.). Silną poprawę tych planów odnotowano w największych przedsiębiorstwach, na co wskazuje wysoki poziom wskaźnika ważonego wielkością zatrudnienia (do 19,5 pkt proc. z 9,8 pkt proc. w II kw.), czytamy dalej.

Niewielkie zmiany zaszły natomiast w planach inwestycji w perspektywie roku. Lekko obniżył się udział przedsiębiorstw deklarujących rozpoczęcie nowych inwestycji w takim horyzoncie (do 32,1% z 32,5% s.a., średnia wieloletnia 32,7%), a nieznacznie wzrosło saldo planowanych zmian skali nakładów (do 8,6 pkt proc. z 8,3 pkt proc. s.a., średnia wieloletnia 7,1 pkt proc.). Podobnie jak w przypadku prognoz kwartalnych, większym optymizmem inwestycyjnym w rocznej perspektywie charakteryzowały się największe przedsiębiorstwa, dodano.

Badanie SM NBP wskazuje również na niewielkie osłabienie presji cenowej w III kw. 2025 r. W nieco większej skali obniżył się bowiem odsetek podmiotów podnoszących ceny oferowanych produktów (o 1,6 pkt proc. do 17,9% s.a.) niż udział firm obniżających te ceny (o 1,1 pkt proc. do 5,7% s.a.). W rezultacie wskaźnik presji cenowej ukształtował się na najniższym od 2020 r. poziomie, niższym od wieloletniej średniej (12,2 pkt wobec średniej równej 14 pkt).

Przedsiębiorstwa częściej niż w poprzednim badaniu oczekiwały stabilizacji cen oferowanych produktów także w horyzoncie kolejnego kwartału. Udział podmiotów spodziewających się, że ceny produkcji nie zmienią się, wzrósł o 0,7 pkt proc. (do 47,6% s.a.) i był najwyższy od połowy 2019 r. Lekko obniżył się zarówno odsetek podmiotów prognozujących wzrost tych cen, jak i ich spadek (po 0,4 pkt proc., do odpowiednio 49,5% i 2,9% s.a.), w związku z czym saldo prognoz kierunku zmian cen nie zmieniło się (46,8 pkt). Jednocześnie przeciętna skala prognozowanego wzrostu cen nieznacznie się obniżyła względem odnotowanej w poprzednim kwartale (o 0,1 pkt proc. s.a.), choć wciąż była nieco wyższa od wieloletniej średniej (o 0,5 pkt proc.).

Prognozy dynamiki cen oferowanych produktów na IV kw. 2025 r. obniżyły się. Ich redukcja nastąpiła w szczególności w transporcie, przetwórstwie przemysłowym oraz w budownictwie, wzrosła natomiast prognozowana skala wzrostu cen przede wszystkim w górnictwie, energetyce, handlu oraz usługach skierowanych do konsumentów. Podmioty z tego ostatniego sektora nadal prognozowały najsilniejszy wzrost ich cen własnych. Z kolei najniższą dynamikę cen prognozowały przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego, w szczególności w obszarach silnie zorientowanych na eksport, tj. w produkcji dóbr inwestycyjnych, zaopatrzeniowych i trwałych dóbr konsumpcyjnych, podał także NBP.

Wreszcie w III kw. br. wzrosła wartość statystyki bilansowej oczekiwań inflacji CPI w horyzoncie 12 miesięcy (do 25,6 pkt z 19,3 pkt w poprzednim badaniu), choć nadal kształtowała się istotnie poniżej długookresowej średniej (32,4 pkt). Ponieważ wzrost ten nastąpił przy wyraźnym spadku poziomu referencyjnego inflacji, do którego odnoszą się ankietowane podmioty (do 3,1% r/r z 4,3% r/r w poprzednim badaniu), nie należy go interpretować jako zwiększenia się oczekiwań dotyczących poziomu inflacji CPI. Udział podmiotów oczekujących dalszego obniżenia się inflacji cen konsumenta, pomimo wyraźnego spadku (do 35,4% z 43,4% poprzednio), nadal wyraźnie przewyższał odsetek firm spodziewających się jej wzrostu (23,3% wobec 17,5% w II kw.), czytamy również w raporcie.

Ostatnie badanie SM NBP odbyło się we wrześniu 2025 r. i wzięło w nim udział 2518 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

Źródło: ISBnews