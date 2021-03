Wzrosty produkcji mebli obserwowane w IV kw. 2020 r. wyhamują w pierwszych trzech miesiącach br., ale odbicie nastąpi niedługo potem, oceniają eksperci PKO BP w analizie sektorowej.

„W przewidywaniach dotyczących portfela zamówień widać pesymizm. Spodziewamy się wyhamowania wzrostów produkcji w I kw. 2021 r. i odbicia w kolejnych miesiącach. Popyt na meble na rynkach europejskich może być jednak niższy niż w II poł. 2020 r. – zakładając, że restrykcje związane z pandemią będą stopniowo łagodzone, można spodziewać się raczej przekierowania wydatków konsumentów w stronę sektora usług” – czytamy w komentarzu.

Produkcja sprzedana branży zamknęła 2020 rok na niewielkim plusie. W okresie od marca do maja 2020 nastąpiło głębokie załamanie (-28,4% r/r), ale kolejne miesiące przyniosły już mocne odbicie (+14,3% r/r w III kw. 2020 r. i +8,9% w IV kw. 2020 r.). Mimo silnych turbulencji w pierwszym okresie kryzysu, branża zdołała zamknąć 2020 rok wzrostem produkcji sprzedanej o 0,4% r/r. Analitycy szacują, że dynamika przychodów w IV kw. 2020 r. była nieco mniejsza niż w III kw. 2020 r.

Z kolei eksport mebli w II poł. 2020 r. notował wyraźne wzrosty. W III kw. 2020 r. zwiększył się o 8,1% r/r. Optymistyczne wnioski płyną także z danych za dwa pierwsze miesiące IV kw. 2020 r., dodano.

„Pierwsze miesiące pandemii mocno uderzyły w eksport polskiej branży meblarskiej. W okresie od marca do maja 2020 eksport spadł o 34,2% r/r (CPA: 31), a największy spadek odnotowano w kwietniu (-55,2% r/r). Po trudnej pierwszej połowie roku nastąpiła odwilż w zamówieniach z zagranicy. Już w czerwcu negatywna tendencja odwróciła się, a III kw. 2020 r. zamknął się wynikiem +8,1% r/r. Wzrosty widać było również w pierwszych dwóch miesiącach IV kw. 2020 r.. Korzystnie na wyniki eksporterów wpływał również niższy kurs złotego wobec euro. Dobre wyniki z II poł. 2020 r. nie pozwoliły jednak eksporterom odrobić strat z okresu lockdownu – szacujemy, że eksport branży meblarskiej za cały 2020 rok będzie mniejszy o 4-5% r/r” – czytamy w analizie.

Natomiast krajowa sprzedaż mebli w II poł. 2020 r. była stymulowana przez wzrost liczby mieszkań oddanych do użytku (+16,3% r/r w III kw. 2020 r. i +6,4% r/r w IV kw. 2020 r.). Kontynuację wysokiej podaży mieszkań zwiastują zapisy księgowe dużych firm deweloperskich po trzech kwartałach 2020 – pula gotowych mieszkań na sprzedaż wzrosła o 201% r/r. Przedłużające się obecnie restrykcje w Niemczech oraz w innych krajach europejskich mogą negatywnie wpłynąć na wyniki eksportowe branży w I kw. 2021 r., co sugerują również niskie wartości wskaźnika przewidywanego portfela zamówień zagranicznych.

„Spodziewamy się, że II kw. 2021 r. przyniesie odbicie, jednak zainteresowanie europejskich konsumentów zakupem mebli w dalszej części 2021 r. może być nieco mniejsze niż w II poł. 2020 r.” – wskazują analitycy.

Zwracają także uwagę, że silny popyt na meble w IV kw. 2020 r. oraz towarzyszący mu wzrost cen drewna wywołał trudności z dostępnością płyt meblowych, co przełożyło się na wzrost cen tego produktu. Obserwowane są również wzrosty cen klejów. Rosnące koszty surowców, w połączeniu ze wzrostem płacy minimalnej oraz cen energii elektrycznej wynikającym z opłaty mocowej, mogą przełożyć się negatywnie na wyniki finansowe firm, a także odbić się na cenach produktów końcowych. W dłuższej perspektywie presja na obniżenie kosztów energii może natomiast zwiększyć zainteresowanie producentów inwestycjami we własne źródła energii, w tym OZE. Niepewność sytuacji gospodarczej nadal jednak wstrzymuje firmy przed realizacją większych inwestycji o charakterze rozwojowym, na co wskazuje osłabienie wskaźnika nakładów inwestycyjnych (w III kw. 2020 r. niższe o 33,3% r/r), zakończono w materiale.

