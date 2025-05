XTB awansował na pozycję lidera rynku pod względem liczby prowadzonych rachunków maklerskich z 491 705 rachunkami na koniec kwietnia (wobec ponad 2,1 mln rachunków w Polsce ogółem), podał fintech, powołując się na dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).

„Według danych KDPW, na koniec kwietnia XTB prowadziło 491 705 rachunków, deklasując konkurencyjne instytucje finansowe. Wynik jest o tyle wyjątkowy, że pozwolił fintechowi uplasować się na pozycji lidera – rachunki inwestycyjne w XTB są najczęściej wybierane przez krajowych inwestorów. To historyczna zmiana, bowiem wcześniej przez 15 lat na prowadzeniu był mBank (wcześniej BRE Bank)” – czytamy w komunikacie.

Prezes XTB Omar Arnaout ocenił, że to „z pewnością ważny kamień milowy” w historii firmy.

„Demokratyzacja świata inwestycji to jedna z naszych głównych misji, dlatego konsekwentnie inwestujemy w rozwój technologiczny, produktowy oraz kampanie edukacyjne. Od lat konsekwentnie odczarowujemy świat finansów nie tylko dla Polaków, ale i na innych europejskich rynkach oraz w regionie Bliskiego Wschodu czy Ameryki Łacińskiej. Ten historyczny wynik to tylko potwierdzenie tego, że obrana przez nas droga jest właściwa i idziemy w dobrym kierunku. Jestem jednak przekonany, że to dopiero początek i Polacy coraz częściej będą brać sprawy swojej przyszłości finansowej we własne ręce” – skomentował Arnaout, cytowany w komunikacie.

XTB podkreśla, że od lat tworzy kompleksową aplikację inwestycyjną, która daje inwestorom wiele możliwości. Firma dodała, powołując się na wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2024, że wyróżnia się m.in. „wysokim poziomem obsługi, niezawodną i funkcjonalną aplikacją inwestycyjną, szerokim dostępem do rynków zagranicznych, informacji i notowań, a także rozbudowaną ofertą edukacyjną”.

„Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie superaplikacji do kompleksowego zarządzania finansami, w której pieniądze klientów mogą pracować na wiele sposobów, zarówno krótko- jak i długoterminowo. W czasach globalnej niepewności i dynamicznych zmian, to właśnie niezawodna platforma, jakościowa obsługa i nowoczesne narzędzia decydują o sukcesie. Chcemy być pierwszym wyborem dla klientów w Europie i nie tylko” – dodał prezes.

W II kwartale tego roku XTB planuje uruchomienie IKZE, które dodatkowo uzupełni ofertę produktów emerytalnych. Równolegle trwają prace nad wprowadzeniem opcji oraz handlu fizycznego kryptowalutami, przypomniano też w materiale.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews