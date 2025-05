XTB chce osiągnąć docelowo pozycję lidera rynku usług inwestycyjnych w Chile, poinformował prezes Omar Arnaout.

„Dotychczas w Chile stosowaliśmy strategię, jaką stosowaliśmy w Europie jeszcze 5 lat temu, czyli byliśmy po prostu typowym brokerem CFD, co bardzo oczywiście ogranicza możliwości. XTB, zanim staliśmy się firmą multi-asset, osiągało roczne wyniki na poziomie 100 mln. […] Myślę, że ta bariera została tylko i wyłącznie przełamana tym, że zaczęliśmy oferować naszym klientom zdecydowanie szerszą grupę produktów. Plany są dokładnie takie same na Chile. Dlatego tutaj widzimy bardzo dużą perspektywę wzrostu. Chcielibyśmy być i jestem przekonany, że będziemy liderem na tym rynku” – powiedział Arnaout podczas wideokonferencji.

XTB otrzymał w Chile licencję Agenta Papierów Wartościowych.

„Pozwoli to oferować akcje i ETF z całego świata, więc w tej chwili tak naprawdę robimy ostatnie zmiany technologiczne pod tym względem, by móc oferować klientom bardzo podobną ofertę do tego, co jest oferowane w Europie. To oczywiście będzie wiązało z dużo większymi wydatkami marketingowymi na tym rynku, z tego względu, że cel tutaj jest dokładnie taki sam w Europie, czyli musimy stać się liderem tego rynku i myślę, że jest naprawdę olbrzymia szansa, by ten cel osiągnąć” – dodał prezes.

Jeżeli chodzi o rynek brazylijski, XTB oczekuje na pozyskanie licencji, która powinna się pojawić dopiero pod koniec obecnego roku.

„W Zjednoczonych Emiratach Arabskich otrzymaliśmy dodatkową licencję, która przede wszystkim pomoże nam w optymalizacji biznesu i tak naprawdę nie będzie olbrzymim game changerem, ale pomoże nam osiągnąć dużo więcej, nie tylko z punktu widzenia optymalizacji procesów wewnętrznych, ale może również przyszłościowo w poszerzeniu oferty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich” – wymienił Arnaout.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews