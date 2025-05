XTB ocenia, że wprowadzenie akcji azjatyckich do oferty to cel realny na 2026 rok, poinformował członek zarządu ds. tradingu Filip Kaczmarzyk. Na ten moment firmę interesuje uzupełnianie oferty na lokalnych rynkach, jak akcje rumuńskie w Rumunii, czy akcje z Bliskiego Wschodu w Dubaju.

„Akcje azjatyckie na ten moment nie planujemy wprowadzić, ale wydaje mi się, że jest to naprawdę realny cel na 2026 rok. To, o czym myślimy teraz, to skupiamy się na dodawaniu lokalnych rynków, które tak naprawdę są istotne dla naszych pojedynczych oddziałów. Przykładowo będą to akcje rumuńskie w Rumunii oraz w Dubaju – akcje z Bliskiego Wschodu” – powiedział Kaczmarzyk podczas wideokonferencji.

Dodał, że jest o tyle istotne, iż będzie budować lokalną obecność i na tym XTB w tym roku chce się skupić w tym obszarze.

Prezes XTB Omar Arnaout dodał, że lokalne rynki, opcje, kryptowaluty, plus oczywiście o udoskonalenia związane z obecnymi produktami, są znacząco ważniejsze niż np. obligacje, czy social trading.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews