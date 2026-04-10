XTB uzyskał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich licencje kategorii 1 oraz 2, wydane przez tamtejszy Urząd ds. Rynków Kapitałowych, podała spółka. Dzięki temu XTB znajdzie się w gronie nielicznych firm finansowych posiadających pełne możliwości świadczenia usług maklerskich oraz oferowania zaawansowanych produktów inwestycyjnych.

Ekspansja zagraniczna pozostaje jednym z kluczowych priorytetów strategii rozwoju XTB. W ostatnich latach szczególnie dynamicznie rozwija się region MENA, który wyróżnia się zarówno pod względem wzrostu liczby klientów, jak i generowanych przychodów. W odpowiedzi na ten trend spółka konsekwentnie pracuje nad rozszerzaniem oferty produktowej na tym rynku, podano w komunikacie.

„Kluczowym krokiem w dalszym rozwoju było pozyskanie licencji kategorii 1 oraz 2, wydawanych przez Urząd ds. Rynków Kapitałowych Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Capital Market Authority, CMA). Dzięki ich uzyskaniu XTB dołączyło do elitarnego grona najbardziej renomowanych instytucji finansowych, które mogą w pełni świadczyć usługi maklerskie w ZEA” – czytamy.

„Otrzymanie kolejnych licencji w regionie MENA to dla nas bardzo ważny krok w realizacji strategii budowania pozycji XTB. Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom jednego z najbardziej uznanych systemów regulacyjnych na świecie. Kluczowa jest jednak możliwość dalszego rozwoju naszej oferty i to nie tylko w zakresie standardowych usług inwestycyjnych, ale również bardziej

zaawansowanych produktów, m.in. związanych z zarządzaniem aktywami” – dodał prezes Omar Arnaout, cytowany w komunikacie.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to jeden z najszybciej rozwijających się rynków finansowych na świecie, oferujący znaczący potencjał wzrostu. XTB aktywnie korzysta z tego trendu, budując zaufanie klientów w oparciu o zgodność z lokalnymi regulacjami. To element konsekwentnie realizowanej strategii, w której globalny zasięg opiera się na rozwoju silnych struktur lokalnych w kluczowych regionach, wskazano także.

„Działania te wpisują się w szerszy proces budowania międzynarodowej marki XTB. Niedawno spółka rozszerzyła ofertę o handel opcjami w Hiszpanii i Niemczech, a we Francji została głównym partnerem największej hali sportowo-widowiskowej w Europie” – przypomniała spółka.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

