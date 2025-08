XTB nie widzi zagrożenia dla założonego celu pozyskiwania 150-210 tys. nowych rachunków kwartalnie, poinformował CEO Omar Arnaout.

„Celujemy w 150-210 tys. nowych rachunków kwartalnie i nie widzimy zagrożenia, żeby tego nie spełnić” – powiedział Arnaout podczas wideokonferencji.

Zarząd zaznaczył również, że niezmiennie celem brokera jest stworzenie „najlepszej możliwej aplikacji do inwestowania aktywnego i pasywnego”, w odpowiedzi na pytanie o plany na monetyzację klientów.

„Nie namawiamy klientów na coś konkretnego, ale wewnętrznie realizujemy inicjatywy, żeby generować zyski na niskomarżowych produktach. Oferujemy instrumenty o różnych profilach ryzyka. Widzimy, że klienci szukają zmienności, a my dajemy różne klasy aktywów w jednym miejscu” – dodał członek zarządu Filip Kaczmarzyk.

Wskazał, że w ramach wzmacniania bezpieczeństwa klientów XTB wprowadzi obowiązkowe uwierzytelnianie 2FA, które jego zdaniem „zaadresuje wiele aktualnych wyzwań”.

CEO podtrzymał, że XTB w tym roku skupia się na wprowadzeniu krypto, opcjach, udoskonalaniu oferty na każdym swoim rynku, w tym optymalizacji i dostosowywaniu do potrzeb lokalnych.

W kwestii eWallet, zarząd podał, że po darmowych testach, we wrześniu wprowadzane będą opłaty dla tego produktu z cennikiem, który ma być atrakcyjny na tle rynku.

„Jeżeli chcemy wygrać, to musimy się rozwijać i to coraz szybciej i coraz wyżej stawiać poprzeczkę technologicznie, produktowo i w budowie świadomości marki. Wtedy nie mamy czego obawiać ze strony konkurencji niezależnie, czy to Robinhood, czy kto inny. Warto zwrócić uwagę, że ta firma dotychczas działała w jednym państwie, a w Europie w każdym kraju rynek jest inny. Mamy do nich szacunek, ale nie obawiamy się i realizujemy nasze cele” – podsumował CEO XTB.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews