XTB ocenia, że na rynkach Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii jest obecnie w 20% drogi, którą chce przejść, ocenił CEO Omar Arnaout.

„Liczba nowych klientów, jaką pozyskujemy, jest bardzo zadowalająca. Czy już wystarczy tak naprawdę nam ten wzrost? Zdecydowanie nie. Myślę, że tak naprawdę z punktu widzenia drogi, którą chcielibyśmy przejść, to jesteśmy prawdopodobnie na 20%” – powiedział Arnaout podczas wideokonferencji, odpowiadając na pytanie o postępy na rynkach Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

Zaznaczył, że broker musi zbudować na tych rynkach nie tylko świadomość marki i status pierwszego wyboru, ale też świadomość swojej oferty.

„W Polsce trwało to ok. 1,5 roku, a na zagranicznych rynkach jest to proces budowania świadomości marki, oferty i dostosowanie jej do lokalnych potrzeb. Oferta w Niemczech jest już w stanie konkurować z największymi graczami rynkowymi. Teraz jest to kwestia budżetów marketingowych. […] We Francji wprowadziliśmy PEA i jestem przekonany, że ta oferta do końca roku zostanie dostosowana do lokalnych potrzeb (brakuje transferu kont czy najważniejszych ETF). W Wielkiej Brytanii zdecydowaliśmy się na lekkie zwiększenie budżetu marketingowego, testując rynek i efekt jest zadowalający” – wymienił CEO.

Zaznaczył, że największy efekt broker osiągnął póki co na rynku niemieckim, po dostosowaniu oferty do lokalnych uwarunkowań i startu kampanii marketingowej od końca ub.r. Według jego słów, dynamika przyrostu klientów zdecydowanie przekracza 100%. Drugi w kolejności jest rynek francuski, gdzie ten wzrost liczby pozyskanych klientów jest w wysokości ok. 40%.

„Biorąc pod uwagę rozmiar każdego z tych rynków, to myślę, że naprawdę jesteśmy jeszcze bardzo daleko od naszego celu” – podsumował CEO XTB.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews