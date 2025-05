XTB podtrzymał założenia znaczących inwestycji marketingowych, technologicznych, produktowych mających na celu dynamiczny wzrost bazy klientów, szczególnie w Europie Zachodniej poinformował prezes Omar Arnaout.

„Musimy się w dalszym ciągu bardzo dynamicznie rozwijać pod względem technologicznym, musimy w dalszym ciągu się rozwijać pod względem produktowym, musimy również pracować nad wzmocnieniem marki, szczególnie w krajach, w których nasza marka jeszcze nie jest aż tak bardzo rozpoznawalna i nie jest tak bardzo silna, jak chociażby w Polsce. Więc jest to na pewno bardzo kluczowa część działań obecnego roku” – powiedział Arnaout podczas wideokonferencji.

XTB zakłada, że łączne koszty działalności operacyjnej mogą w tym roku kształtować się na poziomie wyższym nawet o ok. 40% r/r, a koszty marketingu mogą wzrosnąć o ok. 80% r/r w związku z planami pozyskiwania najmniej 150-210 tys. nowych klientów kwartalnie, podtrzymał wcześniejsze założenia członek zarządu ds. finansowych XTB Paweł Szejko. Koszty działalności operacyjnej w 2024 wyniosły 883 mln zł, były o 27% wyższe r/r, głównie w efekcie wzrostu kosztów marketingu o 29% r/r, co przełożyło się na pozyskanie rekordowej dotychczas liczby nowych klientów (niemal 0,5 mln, wzrost o 60% r/r).

Prezes XTB przypomniał, że spółka w I kw. pozyskała ok. 194 tys. nowych klientów, co jest wzrostem w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku o 50%. Według jego słów, dynamika kwietniowa pozwala szacować wzrost z tego tytułu w II kwartale o ok. 180 tys. nowych klientów.

„Największe przyrosty jeżeli chodzi o biznes w tej chwili występują na rynku niemieckim, a Wielka Brytania jest na trzecim miejscu. Z tym, że musimy tutaj pamiętać, że są to rynki, które się charakteryzują konkurencją, które posiadają naprawdę olbrzymie budżety marketingowe. I to nie jest tak, że jak my zaczniemy z roku na rok wydawać więcej, to ten efekt natychmiastowo będzie olbrzymi. […] Jeżeli my byśmy chcieli zreplikować sukces, który osiągnęliśmy w Polsce, to on będzie naprawdę bardzo ciężki do zreplikowania na rynku czeskim, portugalskim, czy słowackim, chociażby ze względu na niską populację. I dlatego aż tak duże nakłady marketingowe idą na tamte rynki, z tego względu, że potencjał przyrostu jest naprawdę bardzo duży. I tutaj dwie rzeczy mogą nam to pozwolić osiągnąć. Kontynuacja strategii produktowej i wzmożone wydatki marketingowe. Wiele spółek już udowodniło w Europie, że nawet pomimo, że rynek mógłby się wydawać już nasycony, to nowe firmy osiągały sukcesy na tych rynkach i myślę, że czeka nam dokładnie taka sama ścieżka rozwoju” – zaznaczył Arnaout.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews