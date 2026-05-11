XTB przekroczyło liczbę 1 mln rachunków maklerskich w Polsce, podał broker powołując się na dane KDPW. Ponadto w najbliższych miesiącach XTB planuje geograficzne rozszerzenie handlu opcjami kupna i sprzedaży na akcje 100 najpopularniejszych spółek notowanych w USA. Trwają także prace nad udostępnieniem handlu kryptowalutami na rynku spot.

„Fintech odpowiada już za ponad 37% wszystkich rachunków maklerskich w kraju. Tym samym firma umacnia pozycję lidera i odzwierciedla rosnące zainteresowanie inwestowaniem wśród Polaków. Jeszcze kilka lat temu rynek inwestycyjny w Polsce był zdominowany przez tradycyjne instytucje finansowe. Obecnie jego struktura wyraźnie się zmienia: XTB od roku nie tylko utrzymuje pozycję lidera, ale sukcesywnie zwiększa przewagę nad konkurencją. Dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych pokazują, że obecnie więcej niż co trzeci rachunek maklerski w Polsce prowadzony jest w XTB. Na koniec kwietnia 2026 liczba rachunków maklerskich ogółem w Polsce wyniosła niemal 3 mln, co oznacza historyczny wzrost zainteresowania inwestowaniem” – czytamy w komunikacie.

Dynamiczny wzrost liczby klientów to efekt ostatnich lat, w których XTB najszybciej pozyskuje nowych inwestorów, rozwija ofertę produktową i inwestuje w edukację finansową. W kwietniu 2025 roku firma osiągnęła historyczny wynik i pozyskała niemal 500 tys. rachunków maklerskich. Przekroczenie miliona rachunków w Polsce w kwietniu 2026 oznacza, że przyjęty model rozwoju przynosi wymierne efekty, podkreślono także.

„To ogromny sukces, zarówno dla nas, jak i dla całej polskiej branży finansowej. Cieszy nas, że tak wielu Polaków wybiera naszą aplikację, by stawiać pierwsze kroki w inwestowaniu, ale też coraz częściej myśli o zabezpieczeniu swojej przyszłości, w tym emerytury. Ten wynik pokazuje, jak dynamicznie się rozwijamy, ale apetyt na więcej wciąż rośnie. Nie zwalniamy tempa, rozwijamy ofertę, wspieramy początkujących i doświadczonych inwestorów, żeby być pierwszym wyborem wśród aplikacji inwestycyjnych już nie tylko w Polsce, ale w całej Europie” – powiedział prezes Omar Arnaout, cytowany w materiale.

XTB od lat rozwija ofertę inwestycyjną i działania edukacyjne. Dzięki temu przełamany został stereotyp inwestowania jako czynności dla wąskiego grona osób, podkreślono w informacji.

„Rosnące zainteresowanie świadomym zarządzaniem kapitałem, w tym z myślą o przyszłej emeryturze, to bardzo budujący sygnał dla całego rynku. Widzimy to nie tylko w liczbie rachunków, ale także w rosnącej popularności rozwiązań długoterminowych, takich jak IKE czy IKZE. Jednocześnie dla wielu osób wyzwaniem pozostaje wybór odpowiednich instrumentów, dlatego jako branża powinniśmy dalej upraszczać inwestowanie i zwiększać jego dostępność, szczególnie dla tych, którzy dopiero zaczynają” – dodał Arnaout.

Transformacja XTB w ciągu ostatnich lat odzwierciedla zmiany zachodzące na całym rynku inwestycyjnym. W lipcu 2025 XTB uruchomiło IKZE, które dodatkowo wzmocniło ofertę produktów emerytalnych, przypomniano w materiale.

„W najbliższych miesiącach XTB planuje także geograficzne rozszerzenie handlu opcjami kupna i sprzedaży na akcje 100 najpopularniejszych spółek notowanych w USA. Obecnie trwają prace nad udostępnieniem handlu kryptowalutami na rynku spot. Pierwszym rynkiem, na którym pojawi się ta funkcjonalność, będzie Cypr. XTB planuje również dalszy rozwój oferty dla inwestorów długoterminowych. Ważnym elementem będzie modernizacja Planów Inwestycyjnych i prace nad OKI (Osobiste Konto Inwestycyjne)” – wymieniono w komunikacie.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

