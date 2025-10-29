XTB przewiduje wprowadzenie oferty opcji na przełomie roku, a kryptowalut w I kw. 2026 r., poinformował prezes Omar Arnaout.

„Liczymy na wprowadzenie opcji pod koniec tego lub na początku następnego roku. Technologicznie rozwiązanie jest gotowe, trwają testy friends and family. […] Jeżeli chodzi o kryptowaluty, to większe prawdopodobieństwo wskazuje na to, że [zostaną wprowadzone] w I kwartale następnego roku” – powiedział Arnaout podczas wideokonferencji.

Broker aplikował o udostępnienie produktów krypto na Cyprze, co pozwoli na wprowadzenie ich do oferty do czasu implementacji rozporządzenia MiCA w Polsce. W tej sytuacji XTB nie będzie mógł prowadzić komunikacji marketingowej tych produktów w naszym kraju.

Według słów prezesa, opcje i krypto mają zwiększyć dywersyfikację obszaru wysokoprzychodowego (w którym obecnie są kontrakty na różnicę kursową – CFD) i broker chce z tego tytułu generować relatywnie wysokie zyski. Z kolei produkty niskoprzychodowe, jak akcje, to dla brokera kwestia skali. Dlatego celem XTB jest pozyskiwanie od następnego roku min. 1 mln nowych klientów rocznie.

W kwestii social trading CEO XTB wskazał, że spółka „wie, jaki jego kształt byłby zgodny z oczekiwaniami KNF”, ale obecnie są inne priorytety, jak np. produkty emerytalne.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews