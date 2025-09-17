XTB rozpoczęło największą w historii marki szerokozasięgową kampanię na 13 rynkach na czterech kontynentach, która potrwa do końca roku, podała spółka.

„Najnowsza szerokozasięgowa kampania XTB obejmie docelowo 13 rynków, w tym Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Francję, Niemcy, Portugalię, Wielką Brytanię, Włochy, Chile, region MENA oraz Indonezję. Reklamy z udziałem ambasadora marki pojawią się w kanałach digitalowych, a także w telewizji i na platformach VOD, w przestrzeni publicznej (out-of-home i digital out-of-home). Na wybranych rynkach dodatkowo również w radio i w kinie” – czytamy w komunikacie.

Kampania będzie uruchamiana stopniowo i potrwa do końca roku, dodano.

„W ostatnich latach XTB zmieniło się z brokera forex w aplikację inwestycyjną, a najnowsza kampania podkreśla tę zmianę. Stawiamy na bardziej emocjonalną komunikację, która ma zmieniać sposób, w jaki ludzie myślą o inwestowaniu – tak by na stałe wpisało się w nasze życie. W dzisiejszych czasach to konieczność i każdy z nas powinien myśleć o tym, by jego pieniądze pracowały bez względu na to, ile środków ma na początku. Każdy moment jest dobry, by zacząć, i o tym właśnie jest nasz nowy spot” – powiedział chief growth officer XTB Szymon Szymański, cytowany w materiale.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews