XTB systematycznie zwiększa moce swojego systemu (capacity), aby unikać awarii, poinformował członek zarządu Filip Kaczmarzyk.

„Cały czas pracujemy aktywnie nad capacity naszego systemu. Zrobiliśmy już bardzo dużo na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Dodajemy kolejne instancje serwerów. W tym momencie flow kliencki mamy rozrzucony na kilka serwerów. Taka sytuacja, jaka [była] ostatnio, zdarzyła nam się pierwszy raz od dłuższego czasu. Związana była z logowaniem bardzo dużej liczby klientów na otwarciu rynku amerykańskiego. Natomiast proszę mi uwierzyć, że dla nas jest to bardzo istotna rzecz, bo każda tego typu sytuacja bardzo negatywnie wpływa na naszych klientów, bardzo negatywnie wpływa na spółkę PR-owo” – powiedział Kaczmarzyk podczas wideokonferencji.

Dodał, że takie wydarzenia powodują pytania ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), więc XTB aktywnie pracuje nad dodawaniem kolejnych instancji i optymalizowaniem rozwiązań.

„Widzimy, że jest naprawdę dużo lepiej, niż to było jeszcze dwa lata temu, gdzie praktycznie coś takiego zdarzało nam się na każdych informacjach dotyczących CPI, co było naturalnie niedopuszczalne. Zrobiliśmy gigantyczny progres, [choć] jeszcze jest wiele rzeczy, które chcemy zrobić i aktywnie nad tym pracujemy” – stwierdził członek zarządu brokera.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews