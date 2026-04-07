XTB udostępniło handel opcjami w Hiszpanii i Niemczech, podał broker. W najbliższych miesiącach będzie kontynuować wprowadzanie opcji na kolejne rynki europejskie.

„Zgodnie z zapowiedziami XTB wraz z końcem I kwartału 2026 roku rozszerzyło funkcjonalność swojej aplikacji inwestycyjnej, wprowadzając nowe rozwiązania dla aktywnych inwestorów. Klienci w Hiszpanii i Niemczech zyskali dostęp do handlu opcjami, natomiast na wszystkich pozostałych rynkach udostępniono zaawansowane wykresy TradingView. Dzięki tym zmianom aktywni inwestorzy otrzymali

nowe możliwości realizacji swoich strategii inwestycyjnych” – czytamy w komunikacie.

XTB umożliwia inwestowanie w opcje typu amerykańskiego na 110 najpopularniejszych amerykańskich akcji oraz funduszy ETF. Moduł opcyjny obejmuje również opcje 0DTE (Zero Days to Expiration) na wybrane instrumenty bazowe, co pozwala na szybką reakcję na wydarzenia makroekonomiczne, komunikaty spółek czy zmiany trendów rynkowych zachodzące w ciągu jednego dnia. Dodatkowo dostępna jest możliwość handlu opcjami w ułamkowych wolumenach, co ułatwia dywersyfikację portfela przy ograniczonym kapitale

oraz wspiera zarządzanie ryzykiem w przypadku instrumentów o wysokiej cenie, podano także.

„Dane dotyczące rosnącej popularności handlu opcjami w Stanach Zjednoczonych jasno pokazują, że są to instrumenty zyskujące na znaczeniu wśród inwestorów indywidualnych. Przez lata kojarzyły się ze skomplikowanymi rozwiązaniami dla profesjonalistów, jednak rozwój technologiczny oraz łatwiejszy dostęp do wiedzy sprawiły, że coraz więcej inwestorów traktuje opcje jako narzędzie do realizacji swoich strategii inwestycyjnych” – powiedział prezes Omar Arnaout, cytowany w materiale.

Dodał, że wprowadzenie handlu opcjami to kolejny krok w rozwoju oferty, który daje inwestorom nowe możliwości.

„W najbliższych miesiącach będziemy kontynuować ekspansję opcji na kolejne rynki europejskie” – dodał Arnaout.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

