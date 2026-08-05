XTB uruchomiło handel kryptowalutami na rynku spot w Chile, a wkrótce oferta ma zostać wprowadzona także na rynkach europejskich, podała spółka.

„XTB uruchomiło handel kryptowalutami na rynku spot. Wyczekiwana przez inwestorów nowość jest już dostępna w Chile, a wkrótce oferta ma zostać wprowadzona także na rynkach europejskich. Obecnie inwestorzy mogą wybierać spośród 46 najpopularniejszych kryptoaktywów, a wraz z rozwojem produktu ich liczba będzie systematycznie zwiększana” – czytamy w komunikacie.

„W ostatnich latach obserwowaliśmy gwałtowny wzrost popularności kryptowalut. Aktywa cyfrowe wzbudzają szczególne zainteresowanie wśród młodszych inwestorów, otwartych na nowe technologie. Dlatego wprowadzenie ich do naszej oferty było jednym z priorytetów. W kolejnych miesiącach planujemy rozszerzyć tę ofertę na rynki europejskie. Jestem przekonany, że ten krok jeszcze bardziej przybliży nas do realizacji naszego strategicznego celu, jakim jest osiągnięcie pozycji lidera europejskiego rynku inwestycyjnego” – dodał prezes Omar Arnaout, cytowany w materiale.

Kolejnym europejskim rynkiem, po Cyprze, na którym pojawi się możliwość handlu kryptowalutami spot, będzie Hiszpania. Zgodnie z planami oferta ma zostać tam uruchomiona jeszcze w 2026 roku, a następnie będzie stopniowo rozszerzana na kolejne kraje, zapowiedziano także.

„Niezmiennie jesteśmy zainteresowani wprowadzeniem handlu kryptowalutami w Polsce na podstawie krajowych przepisów uzupełniających rozporządzenie MiCA. Brak odpowiedniej ustawy stanowi poważne utrudnienie zarówno dla polskich inwestorów, jak i przedsiębiorców działających w tej branży. Jeżeli jednak przepisy nie zostaną przyjęte, będziemy rozważać rozszerzenie naszej oferty dla polskich inwestorów o tę klasę aktywów dzięki dostarczeniu usługi przez naszą licencjonowaną spółkę cypryjską” – dodał Arnaout.

Wprowadzenie handlu kryptowalutami na rynku spot zapewnia inwestorom kolejną możliwość uzyskania ekspozycji na rynek kryptoaktywów. Do tej pory mogli korzystać w tym celu z kontraktów CFD oraz instrumentów ETN, wskazano w informacji.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Źródło: ISBnews