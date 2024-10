XTB liczy, że pod koniec tego roku wprowadzi konto inwestycyjne wolne od podatku (ISA) w Wielkiej Brytanii, a w ciągu kilku najbliższych miesięcy portfel cyfrowy z kartą wielowalutową do większości swoich oddziałów, poinformował prezes Omar Arnaout.

„Niedawno wprowadziliśmy do naszej oferty IKE i pod koniec IV kwartału, mam nadzieję, że uda się również wprowadzić konto ISA w Wielkiej Brytanii. Do tego kilka tygodni temu wprowadziliśmy na dwóch rynkach, a dokładnie na rynku portugalskim oraz czeskim, portfel cyfrowy z kartą wielowalutową. W przeciągu kilku najbliższych miesięcy ten produkt zostanie wprowadzony do większości pozostałych oddziałów oraz oczywiście ulepszony” – powiedział Arnaout podczas wideokonferencji.

Według jego słów, XTB myśli również o wprowadzeniu konta inwestycyjnego wolnego od podatku we Francji.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews