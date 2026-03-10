XTB rozszerzyło funkcje bezpieczeństwa w swojej aplikacji inwestycyjnej, wprowadzając możliwość awaryjnej blokady konta, tzw. „panic button”, poinformował prezes Omar Arnaout.

„Bezpieczeństwo środków naszych klientów jest dla nas najważniejsze. Pomimo rosnącej świadomości zagrożeń cyfrowych wiele osób nadal czuje się bezradnych w sytuacji zagrożenia. Dlatego stworzyliśmy tzw. 'panic button’, który pozwala od razu zareagować, gdy coś wygląda podejrzanie, i odzyskać kontrolę w kilka sekund. Bo tylko wtedy inwestowanie może być naprawdę świadome i spokojne” – powiedział Arnaout, cytowany w komunikacie.

Nowe rozwiązanie umożliwia klientom samodzielne, natychmiastowe zabezpieczenie środków w sytuacji, gdy podejrzewają nieautoryzowany dostęp do swojego rachunku. Funkcja wstrzymuje możliwość kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, blokuje wypłaty na konto bankowe i usługi eWallet, w tym kartę płatniczą. Dzięki temu klienci mogą jednym kliknięciem zabezpieczyć swoje pieniądze, gdy tylko zauważą podejrzaną aktywność, wyjaśniono.

Funkcja jest już dostępna dla wszystkich użytkowników aplikacji inwestycyjnej XTB. W przypadku użytkowników Android funkcja jest dostępna od wersji 2.160 aplikacji, podano także.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Źródło: ISBnews